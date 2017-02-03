10 Yıl Önce Kullanıma Sunulan 5 Harika Akıllı Telefon (2017)

10 Yıl Önce Kullanıma Sunulan 5 Harika Akıllı Telefon ile karşınızdayız. 2007 mobil cihazlar açısından oldukça ilginç bir yıldı. Çok GB kapasiteli dahili depolama birimleri, bağlantı özelliklerinin çeşitlenmesi, dokunmatik ekran gibi yenilikler yaygınlaşmaya başlamıştı. Nokia ve Symbian pazar lideriydi ve Apple ilk nesil iPhone’u tanıtmıştı. Android henüz ticari olarak dolaşıma girmiş değildi. 2007’de cihazların önemli bir sıçrama yaşadığını söylemek mümkün. Dilerseniz 10 Yıl Önce Kullanıma Sunulan 5 Harika Akıllı Telefon nelermiş hep birlikte görelim.

10 Yıl Önce Kullanıma Sunulan 5 Harika Akıllı Telefon

Apple iPhone

Steve Jobs tarafından 9 Ocak 2007’de tanıtılan iPhone 29 Haziran’da satışa sunulmuştu. Cihaz geniş ekranlı bir iPod, bir mobil telefon ve devrim niteliğinde internet erişim cihazı olarak lanse edilmişti. Ürünün 3.5 inç genişlikli dokunmatik ekranı 320 x 480 piksel ekran çözünürlüğüne sahipti. Multimedya ve internet bağlantı yetenekleri olsa da 3G ve GPS gibi yeni nesil özelliklerinden yoksundu. İlk olarak 4 ve 8 GB versiyonları çıktı, sonrasında 8 ve 16 GB kapasiteli versiyonlar daha çok üretildi.

BlackBerry Curve 8300 / 8310 / 8320

BlackBerry Curve ailesi 8300 ile hayatımıza girmişti. Bu cihaz daha şık olan tasarımı, multimedya kontrol butonları, 2 MP çözünürlüklü arka kamerası, müzik oynatıcısı, Stereo Bluetooth’u ile ön plana çıkmayı başardı. Curve 8310 GPS, Curve 8320 ise Wi-Fi bağlantısı ile geliyordu.

HTC TyTN II

HTC TyTN II döneminin en başarılı Windows Mobile telefonuydu. 3G, GPS, Wi-Fi, ön ve arka kameraları, tam QWERTY klavyesi, 2.8 inç 240 x 320 piksel dokunmatik ekranıyla dolu dolu özellik sunuyordu. Ekranı bugünün akıllı telefonlarının aksine rezistif olduğu için parmakla değil kalemle kullanılabiliyordu.

Nokia N95

2006 Eylül’de duyurulan Nokia N95 2007 Mart’ta kullanıcılarla buluşturuldu. Kaydırmalı gövde mekanizması, numerik klavye ve multimedya tuşlarının yer alması beğeni topladı. Carl Zeiss lens içeren 5 MP çözünürlüklü arka kamera 480p 30 fps video kaydı yapabiliyordu. Stereo hoparlörler, o yılda mevcut olan bağlantı özellikleri, 4 / 8 GB genişletilebilir depolama alanı, 2.6 inç 240 x 320 piksel çözünürlüklü ekranı vardı. Ekran dokunmatik değildi fakat o dönemlerde dokunmatik ekran çok benimsenmediği için bu durum kullanıcı kitlesi için sorun oluşturmadı.

Sony Ericsson W960

W960 multimedya yetenekleri ön planda olan üst seviye bir Symbian cihazdı. 2.6 inç genişlikli rezistif dokunmatik ekran 240 x 320 piksel ekran çözünürlüğüne sahipti. Dokunmaya duyarlı müzik tuşları, standart alfanumerik klavye, 3G, Wi-Fi, çift LED flaşlı 3.2 MP kamera, 8 GB kapasiteli dahili depolama alanı gibi tatmin edici özellikler bulunmaktaydı.





