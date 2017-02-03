2017’nin merakla beklenen akıllı telefonları ile karşınızdayız. 2015’te hayli hareketli geçen akıllı telefon pazarı 2016’da daha sakin bir seyir izledi. Firmalar daha çok cihazlarını rafine etme ve daha iyi bir tasarımla satışa sunmayı tercih etti. Tablet satışlarının dibe vurmasıyla çok az sayıda yeni tablet modeli görmemize neden oldu. Akıllı saat pazarında da Apple Watch 2 dışında durum pek parlak değildi. Burada ele aldığımız cihazlarla ilgili detaylar kesinleşmiş değil ve şu ana kadar sızan / internet ortamında paylaşılan bilgiler var, cihazlar raflardaki yerini aldıklarında daha farklı teknik özellikler görmemiz mümkün. Dilerseniz 2017’nin merakla beklenen akıllı telefonları nelermiş hep birlikte görelim.

2017’nin Merakla Beklenen Akıllı Telefonları

LG G6

Güney Kore merkezli LG geçtiğimiz yıl G5 akıllı telefonda modüler tasarımı ön plana çıkarmıştı ancak bu özellik kullanıcılar nezdinde çok ilgi görmedi. Firma G6 ile daha geleneksel bir ürün ortaya koyacak gibi görünüyor. Suya karşı dayanıklılık, Quad HD ekran, kamera ve iris tarayıcısı kombinasyonu bizlerle olabilir.

Nokia P1

Nokia’nın yeni akıllı telefonu muhtemelen Snapdragon 835 yongasetinden güç alacak. Akıllı telefonda 22.6 MP çözünürlüklü ana kamera, 6 GB RAM ve 256 GB’a kadar kapasitede dahili depolama birimi yer alabileceği konusunda söylentiler var.

BlackBerry Mercury

BlackBerry cephesinde de firmanın hayranlarının vazgeçilmezi olan fiziksel klavye içeren Mercury kod adlı bir akıllı telefon gelmesi bekleniyor. Bu akıllı telefonun teknik özellikleri konusunda herhangi bir bilgi henüz sızmış değil.

Xiaomi Mi 6

Mi 6’nın Youth, Standard ve Premier olmak üzere üç farklı versiyonu bulunacak. Bu modeller arasında CPU, RAM ve depolama birimi kapasitesi anlamında farklılılar olabilir. Cihazlar muhtemelen Quad HD çözünürlüklü ekranlar içerecek; Mi 6 Premier’de Dual Edge kavisli OLED ekran ve seramik arka yüzey olabileceği söylentileri mevcut.

Huawei P10

Huawei P10’un geçtiğimiz yılki P9’a benzemesi muhtemel; rafine edilmiş çift kamera sistemi ve şık tasarımlı metal gövde içermesi bekleniyor.

Sony Xperia Modelleri

Sony’nin amiral gemisi Xperia modeli Yoshino kod adına sahip. 5.5 inç 4K ekran, Snapdragon 835 yongaseti, 4 veya 6 GB RAM gibi teknik özellikler görmemiz muhtemel.

Samsung Galaxy S8 ve S8 Edge

Geçtiğimiz yıl Galaxy Note 7 faciasıyla sarsılan Samsung için Galaxy S8 ve S8 Edge önemli bir fırsat olabilir. Cihazlardan Galaxy S8 5.8 inç, Galaxy S8 Edge ise 6.2 inç genişlikli ekran ile gelebilir. Snapdragon 835 yongaseti, Bixby adlı yeni yapay zeka sahibi asistan, arka yüzeyde parmak izi okuyucu ve DeX dock ünitesi cihazla birlikte boy gösterecek.

HTC Ocean

HTC Ocean’ın kaydırmaya duyarlı yan kenar içerebileceği, bu şekilde örneğin ses seviyesi kontrolünün sağlanabileceği konuşulmakta. Google Assistant entegrasyonunun artırılması ve çift kamera yapılandırması da bizlerle olabilir.

Samsung Galaxy Note 8

Geçtiğimiz yıl kriz yaran Galaxy Note 7’nin ardından Samsung’un Galaxy Note 8’i güvenli olduğuna dair bir ibareyle pazarlama durumu kesin gibi. 4K ekran çözünürlüğü, gelişmiş VR yetenekleri, yenilenmiş S-Pen ve yeni kişisel asistan Bixby kullanıcılarla buluşturulacak.

Apple iPhone 8

10 yılı geride bırakan iPhone şüphesiz çok güçlü bir imaja sahip ve önemli bir cihaz. iPhone 8’in teknik detaylarıyla ilgili bilgiler olmasa da yeni tam cam tasarımı, kavisli OLED ekran, iPhone 7 Plus benzeri çift kamera kurulumu gibi özellikler kulislerde konuşulmakta.





