Akıllı telefon bağımlılığından kurtulmak için kullanılabilecek 10 Android uygulaması ile karşınızdayız. Teknolojinin gelişmesi ve akıllı telefonlarımızın birçok alanda üst düzey işlevsellik sunması bu cihazların neredeyse elimiz kolumuz halini almasına neden oldu. Yakın çevrenizdeki insanları gözlemleyin, akıllı telefonlarının şarjlarının bitmesi ya da cihazlarına bir süre için bakamamaları durumunda ne kadar tedirgin olduklarını fark edeceksiniz. Siz de bu durumdan muzdaripseniz ve akıllı telefon bağımlılığından kurtulmak için adım atmak istiyorsanız bu rehberimizde derlediğimiz uygulamalardan yardım alabilirsiniz.

Akıllı Telefon Bağımlılığından Kurtulmak İçin 10 Android Uygulaması

Offtime

Android işletim sistemli cihazlara mutlaka yüklenmesi gereken bir araç. Uygulama WhatsApp, Facebook gibi çok zaman harcamanıza neden olan uygulamaları engelleyebiliyor.

Checky

Uygulama adından da anlaşılabileceği üzere cihazı kontrol etme istatistiklerinizi görüntülemenizi sağlıyor. Akıllı telefonunuzu o gün için kaç defa kontrol ettiğinizi öğrenmeniz farkındalığınızın artması açısından yararlı olacaktır.

Moment

Başlıkta Android uygulamaları dedik fakat araya bu kullanışlı iOS uygulamasını almadan edemedik. Moment ile iPhone’unuzu her gün ne kadar süre kullandığınızı öğrenebilirsiniz. Cihazı çok uzun süre kullanıyorsanız limit belirleyebilir ve süre dolduğunda bildirim alabilirsiniz.

AppBlock – Stay Focused

AppBlock – Stay Focused uygulaması ile dikkatinizi dağıtan uygulamaları geçici süre için devre dışı bırakabiliyorsunuz.

QualityTime

QualityTime cihazınızda kurulu Android uygulamalarında ne kadar zaman harcadığınızı başarılı bir arayüz ve şık grafiklerle öğrenmenizi sağlıyor.

Forest: Stay focused

Uygulama ile ormana bir ağaç dikiyorsunuz ve ağacınız büyümeye başlıyor. Eğer Facebook, WhatsApp ya da Twitter gibi bir cazibe merkezine direnemeyip herhangi bir uygulama açarsanız ağacınız kayboluyor.

AppDetox – Digital Detox

AppDetox mobil uygulama kullanımınızı azaltmak ve deyim yerindeyse bir dijital detoks yapmanızı sağlamak amacıyla geliştirilmiş. Uygulamalar için kurallar belirleyebiliyor, dilerseniz uygulamaları kilit altına alabiliyorsunuz.

BreakFree Cell Phone Addiction

BreakFree akıllı telefon kullanım alışkanlıklarınızı takip ediyor ve akıllı telefon bağımlılığınızdan kurtulma sürecinde önemli bir silah olmayı başarıyor.

ClearLock: block distractions!

ClearLock ile dikkatinizi dağıtan uygulamaları engelleyebilir ve ilgilenmeniz gereken konu üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Üretkenliğinizi artırma sürecine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Flipd: Distraction Blocker

Flipd odağınızı koruma, dikkatinizi bir noktada toplama ve üretkenliğinizi artırmada oldukça yararlı oluyor.



