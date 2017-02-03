Android: Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır?

Android‘de Dosya Şifreleme işlemi için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Bildiğiniz gibi Android görece açık ve özgür bir işletim sistemi ve cihazdaki dosyalara dosya yöneticisi aracılığıyla erişilebiliyor, dosyalarda şifreleme bulunmuyor. Bu durumda hassas verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi her zaman için olasılık dahilinde. Android‘de Dosya Şifreleme işlemi önemli verilerin güven altına alınabilmesi için gerekli. Dilerseniz Android‘li akıllı telefonlarda Dosya Şifreleme işlemi için kullanılabilecek uygulamaya daha yakından bakalım.

Android: Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır?

Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak Andrognito 2 uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin.

Hide Files - Andrognito
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Hide Files – Andrognito
Developer: CODEX
Fiyat: Ücretsiz+

Uygulamayı çalıştırdığınızda sizden isminizi ve 4 haneli PIN oluşturmanızı isteyecektir. İki alanı da doldurun ve alttaki butona dokunun.

Android Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır 1

Sonraki ekranda, bir önceki aşamada oluşturduğunuz 4 haneli PIN’i tekrar girin.

Android Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır 2

Şimdi bir güvenlik sorusu ve bu soru için yanıtı belirleyin. Bu güvenlik sorusu ve yanıtı PIN’ın unutulması durumunda PIN’i sıfırlamak için kullanılacağı için sorunun yanıtını kolayca tahmin edilebilecek şekilde oluşturmamanız oldukça önemli.

Android Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır 3

Şimdi hızlı erişim için bir kasa oluşturun.

Android Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır 4

Ana ekranda oluşturduğunuz kasaya dosya dahil etmenizi sağlayan kısayollar mevcut. Android telefonunuzdaki dosyalar arasında gezinerek dilediğiniz dosyaları şifreleyebilirsiniz.

Android Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır 5

Şifrelemek istediğiniz dosyaları seçtikten sonra uygulama arayüzünde sağ üstte yer alan kilit simgesine dokunun. Dosyalar şifrelenecektir.

Android Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır 6

Şifreleyerek güvenliğini sağladığınız dosyalar üzerindeki şifrelemeyi kaldırmak isterseniz uygulamayı açın. PIN’i girin.

Android Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır 7

Arayüzde daha önce şifrelemiş olduğunuz dosyaları göreceksiniz. Dosyaları seçin ve arayüzde sağ üst kısımda yer alan kilit kaldırma simgesini kullanın. Bu dosyalara Android’deki dosya yöneticinizle eskiden olduğu gibi doğrudan erişebileceksiniz.

Android Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır 8


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