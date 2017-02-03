Android‘de Dosya Şifreleme işlemi için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Bildiğiniz gibi Android görece açık ve özgür bir işletim sistemi ve cihazdaki dosyalara dosya yöneticisi aracılığıyla erişilebiliyor, dosyalarda şifreleme bulunmuyor. Bu durumda hassas verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi her zaman için olasılık dahilinde. Android‘de Dosya Şifreleme işlemi önemli verilerin güven altına alınabilmesi için gerekli. Dilerseniz Android‘li akıllı telefonlarda Dosya Şifreleme işlemi için kullanılabilecek uygulamaya daha yakından bakalım.

Android: Dosya Şifreleme Nasıl Yapılır?

Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak Andrognito 2 uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin.

Uygulamayı çalıştırdığınızda sizden isminizi ve 4 haneli PIN oluşturmanızı isteyecektir. İki alanı da doldurun ve alttaki butona dokunun.

Sonraki ekranda, bir önceki aşamada oluşturduğunuz 4 haneli PIN’i tekrar girin.

Şimdi bir güvenlik sorusu ve bu soru için yanıtı belirleyin. Bu güvenlik sorusu ve yanıtı PIN’ın unutulması durumunda PIN’i sıfırlamak için kullanılacağı için sorunun yanıtını kolayca tahmin edilebilecek şekilde oluşturmamanız oldukça önemli.

Şimdi hızlı erişim için bir kasa oluşturun.

Ana ekranda oluşturduğunuz kasaya dosya dahil etmenizi sağlayan kısayollar mevcut. Android telefonunuzdaki dosyalar arasında gezinerek dilediğiniz dosyaları şifreleyebilirsiniz.

Şifrelemek istediğiniz dosyaları seçtikten sonra uygulama arayüzünde sağ üstte yer alan kilit simgesine dokunun. Dosyalar şifrelenecektir.

Şifreleyerek güvenliğini sağladığınız dosyalar üzerindeki şifrelemeyi kaldırmak isterseniz uygulamayı açın. PIN’i girin.

Arayüzde daha önce şifrelemiş olduğunuz dosyaları göreceksiniz. Dosyaları seçin ve arayüzde sağ üst kısımda yer alan kilit kaldırma simgesini kullanın. Bu dosyalara Android’deki dosya yöneticinizle eskiden olduğu gibi doğrudan erişebileceksiniz.



