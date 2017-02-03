Android yüklü cihazlarda parmak izi okuyucu farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Ekran kilidi açmak dışında başka işler için de kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Android: Parmak İzi Okuyucuyla Neler Yapılabilir

Cihazınızda parmak izi okuyucu varsa ve Android 6.0 sürümü yüklüyse değişik uygulamalar kurarak hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

App Lock

Telefon kilidini parmak iziyle açmaktan sonraki adım belirli uygulamaları kilitleyip sadece parmak iziyle açılmasını sağlamak olabilir. Böylece ek güvenlik sağlanabilir.

Dactyl – Fingerprint Camera

Anlamı parmak olan uygulamanın amacı bunu bir deklanşör gibi kullandırmak. Çeşitli kamera uygulamalarıyla uyumlu. Alıcı önde değil arkadaysa daha iyi sonuç veriyor.

Fingerprint Quick Action

Parmak izi okuyucu üstünde parmak kaydırın ve Google Pixel gibi bildirim panelini açın. Kurduktan sonra erişilebilirlik seçeneklerini açmanız gerekiyor.

Focus Gallery

Bu uygulama sadece galeri uygulaması olup istemediğiniz fotoğrafları gizliyor. Basit arabirimli ama parmak iziyle kullanmak için satın alma gerektiriyor.

LastPass

İyi bilinen bir parola yöneticisi ve parmak izi okuyucu desteğiyle tüm parolalarınız tek bir dokunuşla karşınıza çıkıyor.

Journey

Günlükler ve anı defterleri özel kalmalı. Bu uygulamayla sorun kalmıyor. Gizlilik özellikleriyle içerik parmak izi olmadan gösterilmiyor.

Solo Photo

Birine fotoğraf göstermek için telefonunuzu verirseniz galerideki diğer fotolara bakmaya bayılırlar! Bu uygulama sorunu çözüyor. Siz parmak izi okutmadıkça diğer fotoğraflarınıza bakamayacaklar!

Ödeme Uygulamaları

Son olarak Android Pay, Samsung Pay gibi çeşitli ödeme uygulamalarında güvenlik için parmak izi desteği var ama bunlar henüz ülkemizde kullanımda değiller.





