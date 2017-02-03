Android: Parmak İzi Okuyucuyla Neler Yapılabilir

Android yüklü cihazlarda parmak izi okuyucu farklı amaçlar için kullanılabiliyor. Ekran kilidi açmak dışında başka işler için de kullanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Android: Parmak İzi Okuyucuyla Neler Yapılabilir

Cihazınızda parmak izi okuyucu varsa ve Android 6.0 sürümü yüklüyse değişik uygulamalar kurarak hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

App Lock

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Telefon kilidini parmak iziyle açmaktan sonraki adım belirli uygulamaları kilitleyip sadece parmak iziyle açılmasını sağlamak olabilir. Böylece ek güvenlik sağlanabilir.

Uygulama Kilidi|Uyglmlrı koryn
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Uygulama Kilidi|Uyglmlrı koryn
Developer: Keepsafe
Fiyat: Ücretsiz+

Dactyl – Fingerprint Camera

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Anlamı parmak olan uygulamanın amacı bunu bir deklanşör gibi kullandırmak. Çeşitli kamera uygulamalarıyla uyumlu. Alıcı önde değil arkadaysa daha iyi sonuç veriyor.

Dactyl - Fingerprint Camera
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Dactyl – Fingerprint Camera
Developer: Nick Yelito
Fiyat: ₺5,79

Fingerprint Quick Action

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Parmak izi okuyucu üstünde parmak kaydırın ve Google Pixel gibi bildirim panelini açın. Kurduktan sonra erişilebilirlik seçeneklerini açmanız gerekiyor.

Fingerprint Quick Action
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Fingerprint Quick Action
Developer: Code boy studio
Fiyat: Ücretsiz

Focus Gallery

Bu uygulama sadece galeri uygulaması olup istemediğiniz fotoğrafları gizliyor. Basit arabirimli ama parmak iziyle kullanmak için satın alma gerektiriyor.

Focus - Picture Gallery
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Focus – Picture Gallery
Developer: Francisco Franco
Fiyat: Ücretsiz+

LastPass

İyi bilinen bir parola yöneticisi ve parmak izi okuyucu desteğiyle tüm parolalarınız tek bir dokunuşla karşınıza çıkıyor.

LastPass Free Password Manager
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LastPass Free Password Manager
Developer: LastPass
Fiyat: Ücretsiz+

Journey

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Günlükler ve anı defterleri özel kalmalı. Bu uygulamayla sorun kalmıyor. Gizlilik özellikleriyle içerik parmak izi olmadan gösterilmiyor.

Journey - Diary, Journal
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Journey – Diary, Journal
Developer: Two App Studio Pte. Ltd.
Fiyat: Ücretsiz+

Solo Photo

Birine fotoğraf göstermek için telefonunuzu verirseniz galerideki diğer fotolara bakmaya bayılırlar! Bu uygulama sorunu çözüyor. Siz parmak izi okutmadıkça diğer fotoğraflarınıza bakamayacaklar!

Solo Photo - Gallery Privacy
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Solo Photo – Gallery Privacy
Developer: Caramel Apps, LLC
Fiyat: Ücretsiz+

Ödeme Uygulamaları

Son olarak Android Pay, Samsung Pay gibi çeşitli ödeme uygulamalarında güvenlik için parmak izi desteği var ama bunlar henüz ülkemizde kullanımda değiller.


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