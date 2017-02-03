iPhone‘da 3D Touch hassasiyetini ayarlamak için izlemeniz gereken aşamalara değiniyoruz. iPhone’lardaki 3D Touch özelliği ekrana uygulanan basınca tepki veriyor. Ekran, dokunma ve fiziksel bir düğmeye basmak için baskı uyguladığınızda bunlar arasındaki farkı anlayabiliyor. Elbette ekranda gerçek mekanik düğmeler değil simgeler bulunmakta. Mekanik tuşlarda tuşlara ne kadar sert dokunduğunuzdan endişelenmeniz gerekmez fakat 3D Touch’ta durumlar farklı. Ekran duyarlı ve ağır eli olan kullanıcılar için çok hassas olabilir. iPhone‘da 3D Touch hassasiyetini ayarlamak oldukça kolay.

iPhone: 3D Touch Hassasiyetini Ayarlamak

Öncelikle Settings uygulamasını açın. Bu menüde General > Accessibility > 3D Touch yolunu izleyin. Üst kısımda yer alan 3D Touch anahtarından 3D Touch özelliğini devre dışı bırakabilir veya etkinleştirebilirsiniz. Bu özelliğin yararsız olduğunu düşünüyorsanız buradan devre dışı bırakabilirsiniz. 3D Touch özelliğini kapatmak canlı fotoğraf özelliğini de kapatacaktır.

3D Touch hassasiyetini ayarlamak için ekranda aşağı doğru kaydırma yapın ve 3D Touch Sensitivity başlıklı kaydırma çubuğunu kullanın. Değişiklik yaptıktan sonra hemen alttaki 3D Touch Sensitivity Test bölümündeki görselden hassasiyet testi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer eli ağır olan bir kullanıcıysanız buradaki çubukta Firm kenarına doğru kaydırma yapmanız gerekiyor. Daha nazik bir ele sahipseniz ve 3D Touch’tan beklediğiniz verimi alamıyorsanız Light kenarına doğru kaydırma yapın.

Yeni hassasiyeti test etmek için örnek resmi kullanın. 3D Tocuh’ta iki basınç hassasiyeti bulunduğunu unutmayın. Her ikisi de bu duyarlılık çubuğu ile kontrol ediliyor ve her ikisi de ayar altındaki örnek görüntü üzerinde test edilebiliyor.

