Google Haritalar uygulaması sıklıkla güncelleniyor ve yeni özellikler geliyor. Sizin uygulamayı bir önceki ziyaretinizden itibaren çok değişim gerçekleşmiş olabilir ve bir sonraki açtığınızda arabirimi yabancı bulabilirsiniz.

iPhone: Google Harita İpuçları ve Akıllı Navigasyon

Google Haritalar artık bir iletişim aracı. Yenilenen arabirim aynı anda masaüstü, iOS ve Android kullanıcılarına sunuldu.

Önemli Bilgiye Hemen Ulaşın

Yeni tasarımda rahatsız edici kısımlar kaldırıldı ve görünüm sadeleşti. Önemli ana yollar daha kolay anlaşılabiliyor. Trafik bilgisi, tren istasyonları, eğlence yerleri daha net.

İlgi Alanlarına Odaklanın

Google Haritalar ilgi alanlarını çok ziyaret alan yerel popüler noktalar olarak gösteriyor. Restoranlar, barlar ve mağazalar gibi akım alan yerler hesaplanıyor. Bunları turuncu renkte görebilirsiniz.

Renklere Göre Yer Bulun

Büyük şehirlerde kolayca yerinizi kaybedebilirsiniz. Belirli konumlara ait renkli işaretlerle anlatım kolaylaşıyor. Bu görsele bakarak alışabilirsiniz.

Mikrofonu Açın

Unutmayın ki özellikle araç kullanırken sesli komutlarla arama yapabilir ve emir verebilirsiniz. OK Google ile söze girin ve aramayı yaptırın.

Çok Duraklı Yol Tarifi

Artık gidilecek yol için tarif alırken birden fazla durak girmek mümkün. Bunun için sağdaki üç noktalı menüyü kullanın. Ara duraklar ekleyip birden çok kez arama yapmak yerine uzun bir navigasyon tarifini bir kerede elde edebilirsiniz.

Favori Yerleri İşaretleyin

Haritada yer alan ama adı olmayan yerleri, örneğin arkadaşın evi gibi noktaları yıldız işaretiyle işaretleyebilir ve adlar girebilirsiniz. Bir adres aratınca ilerde kolayca bulmak için yıldız ekleyin.

Çevrenizi Keşfedin

Keşif özelliğiyle çevrenizdeki ilgi çekici yerleri öğrenin. Öneriler, yorumlar, değerlendirme notları, bu mekanlarda çekilmiş fotoğraflar kolayca görülebilir. Yerlere ait açılma kapanma saatleri ve telefon numarası aranabilir. Restoranın hangi saatlerde kalabalık olduğu bile anlaşılabilir.

Zagat Yardımıyla Yemek Keyfi

Zagat uygulamasını kurarsanız Google Haritalar birlikte işler ve Zagat değerlendirmelerini ekler. Ayrıca yakınınızdaki en iyi değerlendirme alan restoranlar kolayca bulunabilir.

The app was not found in the store. 🙁 #wpappbox Links: → Visit Store → Search Google

Tahimini Varış Süresi

Varılacak yeri seçtikten sonra toplu taşıma seçeneğine tıklayın ve yola çıkma saatinizi girip tahmini varış saatinizi öğrenin ya da aksine varış saatinize göre çıkış saatini kestirin.

