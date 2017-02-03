iPhone’unuzu elinize alın ve Ayarlara girip Uçuş modunu bulun. Bu faydalı özelliğin ne işe yaradığı adından anlaşılabiliyor ama telefonunuzdaki çok sayıdaki fonksiyonu ne şekilde değiştirdiğinin farkında mısınız?

iPhone: Uçuş Modu Nedir, Ne İşe Yarar?

Örneğin uçuş moduna geçerseniz telefon daha hızlı şarj olur mu? Bu modda kalırsa sabah alam çalar mı yoksa çalmaz mı? Bu ve bunun gibi soruların cevaplarını sizler için araştırdık…

Ne Yapar?

Ayarlar menüsüne girip ya da alttan yukarı çekip Kontrol Merkezi açarak uçuş moduna geçerseniz cihazınızın arabiriminde bazı değişiklikler göreceksiniz. GSM operatörünün adı kaybolur, internet sinyali ve çekim anteni değişir. Bunların yerini ufak bir uçak sembolü alır.

Tüm akıllı telefonlarda ve yeni tabletlerle dizüstü bilgisayarlarda da olan bu özellikle radyo frekansında çalışan devreler kapanır, etkileşim engellenir. Bu durumda mesaj alıp gönderemez, arama yapamaz, Wi-Fi ya da iMessage kullanamazsınız. Ayrıca mobil veri de işlemez. GPS ise biraz daha karışık. Uçuş modunda varsayılan olarak GPS de kapanır. Uçuş moduna geçtikten sonra Wi-Fi açarsanız en yakın kuleye göre yaklaşık konumunuz bulunabilir. Benzer biçimde Bluetooth da otomatik olarak kapanır. Kablosuz kulaklık ya da Apple Watch kullanıyorsanız bağlantı kopar.

Neyse ki çoğu firma uçuş ve iniş harici zamanda 10 metreyle sınırlı Bluetooth çözümlerini kullanmanıza izin veriyor. Bazı firmalarda uçak içi Wi-Fi bile var.

Sene Olmuş 2016, Uçaklar Hala Akıllı Telefondan Etkileniyor mu?

Kimi zaman evet. 2013 yılında FDA önerisiyle yolcuların 10 bin feet yükseklikten sonra uçuş modundaki cihazları kullanabileceği ifade edilince durum değişti. Artık sorun olmadan kullanılabiliyor.

Uçuş Modunun Kullanılacağı Diğer Durumlar

Wi-Fi ve GPS arama gibi işlemler epey güç tükettiğinden uçuş moduna geçince tüketim azalır ve batarya daha uzun gider. Aynı zamanda şarj işlemi de kısalır. Önemli bir işle uğraşıyorsanız o zaman da bu mod işe yarar ve daha iyi konsantre olabilirsiniz. Telefonu çocuklara verirken uçuş modu açarsanız yanlışlıkla para harcamalarını ve uygulama indirmelerini engellersiniz. Elbette ücretsizler başta gelmek üzere bazı oyunlar ve uygulamalar internet bağlantısını şart koştuğundan uçuş modunda çalışmazlar ve hata verip kapanabilirler!

