Moto G4 ve G4 Plus Pil Ömrü Sorunu ve sorunun çözümü için yapabileceklerinize değiniyoruz. Moto G4 ve G4 Plus Moto G serisinin şu ana kadarki en iddialı modelleri konumunda. 5.5 inç genişlikli Full HD ekranla cihazların kullanımı oldukça keyif veriyor. G4 Plus’ta parmak izi okuyucu da bulunmakta. Moto G4 ve G4 Plus Pil Ömrü Sorunu ile karşı karşıyaysanız pil ömrünü optimize etmek için bu ipuçlarından yararlanabilirsiniz.

Moto G4 ve G4 Plus Pil Ömrü Sorunu ve Çözümü

Güç Tasarrufu Modunu Etkinleştirin

Moto G4 ve G4 Plus akıllı telefonlarda pil ömrünü artırmanın en iyi yollarından birisi Android’deki güç tasarrufu modunu etkinleştirmek. Bu mod etkinleştirildiğinde ekran parlaklığı düşürülüyor, titreşim motoru limitleniyor, konum servisleri kısıtlanıyor; e-posta senkronizasyonu ve arka plan uygulamaları ile ilgili düzenlemelere gidiliyor.

Wi-Fi, Bluetooth ve GPS’i Kullanmıyorsanız Devre Dışı Bırakın

Wi-Fi, Bluetooth veya konum servislerini uzun bir süre kullanmayacaksanız, pil ömrünü uzatmak için bu bağlantıları kapatmayı düşünün. Wi-Fi’yi açık bırakmak, sizin için çok değerli olan pil seviyesini azaltarak telefonun açık ağlar için günün her saatinde tarama yapmasına neden olacaktır. GPS de çok fazla pil kullanmakta; bu nedenle konum servislerine ihtiyacınız yoksa GPS’i devre dışı bırakmayı düşünmelisiniz.

Çift SIM ayarlarına da göz atın. Bir cihazda çift SIM kart kullanabilmek önemli bir avantaj ama pil ömrünü azalttığı unutulmamalı. Eğer kullanmıyorsanız ikinci SIM için data trafiğini kapatabilir ya da kartı cihazdan çıkarabilirsiniz.

Pil Canavarı Uygulamaları Tespit Edin

Arka planda işlemciye sürekli yük bindiren ya da yoğun şekilde veri kullanan uygulamalar pilin hızla boşalmasına neden olacaktır. Ayarlar menüsündeki Pil sekmesine erişin, buradan uygulamaların pil kullanımındaki rolünü öğrenin ve gereken önlemleri alın.

Ekran Ayarlarını Düzenleyin

Her iki akıllı telefon da 5.5 inç genişlikli Full HD ekranla geliyor. Pil ömrü konusunda sıkıntı yaşayan kullanıcılar ekran ayarlarına mutlaka müdahale etmeli. Adaptive brightness özelliği etkinleştirilerek ekran parlaklığının ortam aydınlatmasına göre dinamik düzenlenmesi sağlanabilir. Yine ekran zaman aşımının mümkün olduğunca azaltılması faydalı olacaktır.

Google Play’in Otomatik Güncelleme Özelliğini Devre Dışı Bırakın

Google Play’in uygulamaları otomatik güncelleme ayarını devre dışı bırakın. Bu özelliği cihaz şarj ediliyor ve Wi-Fi ağına bağlı durumu için etkinleştirebilirsiniz. Google Play’de Settings – Auto-update apps yolunu izlemeniz yeterli olacaktır.

Android Nougat Versiyonuna Terfi Edin

Moto G4 ve G4 Plus Android Nougat güncellemesini alan ilk cihazlar arasında yer alıyor. Akıllı telefonunuz hala Android Marshmallow versiyonundaysa en kısa zamanda Android Nougat işletim sistemine terfi gerçekleştirin.