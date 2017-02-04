Akıllı telefonlar sayesinde çeşitli uygulamalar üzerinden arkadaş ve aile bireyleriyle iletişimde kalabiliyoruz ama bazıları konuşmaya doyamıyor ve sizi bezdirebiliyor. Bir yandan da reklam için arayanlar var. Peki istemediğiniz numaraları nasıl engellersiniz?

Android: Arayan Numarayı Engellemek

Çoğu Android telefonda dahili telefon numarası engelleme özelliği var. Aslında Google imzalı standart bir yol olmadığı için telefon üreticileri kendi çözümlerini geliştirmiş durumdalar. Bu yüzden cihazdan cihaza numara engelleme özelliği değişim gösteriyor.

Stock Android

Nexus serisi gibi stock Android deneyimi sunan cihazınız varsa telefon numarası engellemek çok kolay! En basit yöntem telefon uygulamasını açıp son çağrıların listesini görmek ve birine uzun basıp engelleme komutu vermek. İkinci yöntemse telefon uygulamasını açıp üç noktalı menüye girmek ve ayarlara ulaşıp arama engelleme alanında istenen numaraları girmek.

Samsung Akıllı Telefonlar

Samsung en çok satanlardan biri ve ele almamız şart. Bu durumda telefon uygulamasını açın ve engellemek istediğiniz numarayı bulup sağ üstten daha fazla seçeneğine tıklayıp otomatik ret etme listesine ekleyin. İlerde kaldırmak için Ayarlar içinden Arama ayarlarına girip Tüm aramalar içindeki otomatik ret listesini düzenleyin.

LG Akıllı Telefonlar

Telefon uygulamasını açın ve üç noktalı menüye girip arama ayarları içinden arama ret alanında artı tıklayıp numaraları girin.

HTC Akıllı Telefonlar

Telefon uygulamasında numaraya tıklayıp uzun tutun ve blok komutu verin, onaylayın.

Üçüncü Parti Engelleme Uygulamaları

Önceki açıklamalarımıza rağmen engelleme yapamazsanız bir üçüncü parti uygulama kurup sonuç alabilirsiniz.

Mr. Number

Ücretsiz ve reklamsız uygulamayı kurun. İstenmeyen aramalar ve SMS’leri engeller. Engelleme listesinde üç sekme var: anında kapat, telesekretere yönlendir, istisnalar. İstisnalar sekmesine aile bireyleri eklenebilir. Son aramalar listesinde engellemek istediklerinizi kolayca engelleyebilirsiniz.

Call Blocker

Ücretsiz ve reklamlı uygulamada reklam kaldırmak için ödeme yapılabiliyor. Ayrıca ödemeden sonra özel SMS’ler ve arama listesi gizlenebiliyor. Kurulumdan sonra kara liste ve beyaz liste oluşturun.

Calls Blacklist

Basit bir uygulama ve kişiler listesi içinden düzenleme imkanı veriyor. Premium sürüm ucuza alınabiliyor. Sadece istenmeyen numaraları kara listeye ekleyin.



