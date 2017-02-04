Android kullanıcıları esnek işletim sistemi yapısı sayesinde daha fazla özelleştirme yapabiliyor ve işlerini otomatikleştirebiliyor. Bu alanda popüler olan Tasker uygulamasının nasıl kullanıldığını merak ediyor musunuz?

Android: Tasker Nasıl Kullanılır

Çoğu kullanıcı Tasker uygulamasını kontrol ve otomasyon için kullanıyor ama bundan fazlasına olanak var. Amatörlerin bile kullanabileceği bir Android programlama aracı. Uygulama içinde geçen terimler:

Aksiyon: Telefona ait fonksiyonlar. 21 kategoride 200 aksiyon dahil.

Görev: Aksiyonlar grubu. Bunları klonlamak, dışa ve içeri aktarmak, kilitlemek mümkün.

Durum: Gerçek olduğunda görevler tetiklenir.

Profil: Durumlar ve bağlı görevler için bir paketleme aracı.

Değişken: Değeri bilinmeyen içerikler. Batarya durumu ve tarih vb.

Sahne: Özel geliştirilmiş kullanıcı arabirimi. Butonlar, menüler içeren bir arabirim yapabilirsiniz.

Proje: Profiller, görevler, sahneler, değişkenler içeren grup.

Kullanıcı Arabirimi

Sekmeler ve Modlar

Yeni kurulan Tasker uygulamasında üç ana sekme var: Profiller, Görevler, Sahneler. Normalde yeni başlayanlara uygun arabirim aktif. Yeni başlayan modu kapatılırsa sağ üstteki üç noktalı menüdeki Arama, Ekleme ve Yardım seçeneklerine ek olarak dördüncü bir sekme olan Değişkenler katılıyor.

Ana menüdeyse örneklere bakış, veri, bilgi, ayarlar, aktifleştirme, arama, çıkış, aksiyon çalıştırma ve geliştirici seçenekleri var.

Aksiyonlar ve Görevler

Örnek olarak Batarya koruma adlı bir görev belirleyip şu işlemler atanabilir:

Otomatik parlaklık ve otomatik veri eşleştirme kapalı

Parlaklık seviyesi düşük

Ekran açık kalma süresi en düşük

Wi-Fi, mobil veri, titreşim, GPS ve Bluetooth kapalı

Bunu yapmak için Görevler sekmesinde yeni butonuna basın ve isim verin. Kaydettikten sonra düzenleme ekranına girin. Yeni aksiyon butonuna basıp ekran menüsünden otomatik parlaklık bulup kapalı seçin. Bu şekilde diğer aksiyonları ekleyin. Eklemeler bittikten sonra batarya koruma adlı görevi manuel olarak aktifleştirebilir ya da bir tetikleyici seçebilirsiniz. Bunu APK olarak paketleyip diğer Android cihazlarınıza kurabilirsiniz.

Örnekler kısmında hazır olarak kullanabileceğiniz hazır şablonlar da yer alıyor.



