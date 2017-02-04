Android uyumlu, Yeni Dil Öğrenmek İçin Uygulamalar ile karşınızdayız. Bildiğiniz gibi yeni bir dil öğrenmek hayli zor. Ancak yeni dil öğrenmek için okul ya da dil kurslarına muhtaç değilsiniz. Kariyer odaklı, gezilerinizde yardımcı olması amaçlı ya da yalnızca meraktan yeni bir dil öğrenme isteğinde olabilirsiniz. Bu süreçte Android cihazlara geliştirilen Yeni Dil Öğrenmek İçin Uygulamalar işinize yarayacaktır. Dilerseniz Android uyumlu, Yeni Dil Öğrenmek İçin Uygulamalar nelermiş hep birlikte görelim.

Android: Yeni Dil Öğrenmek İçin Uygulamalar

Duolingo

Duolingo Android cihazınızda yeni bir dil öğrenmek için harika bir uygulama. Araç ile İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Portekizce gibi birçok yeni dili keşfedebilirsiniz. Ayrıca rahatsız edici herhangi bir reklam görmeyeceksiniz. Bu nedenle yeni dilleri keşfetmek için bu harika uygulamayı denemelisiniz.

Özellikler:

İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Hollandaca, İrlandaca, Danca, İsveççe, Rusça, Ukraynaca, Esperanto, Lehçe ve Tatarca öğrenin.

Konuşma, okuma, dinleme ve yazma pratikleri yapın.

Kelime ve gramer seviyenizi yükseltmek için oyun oynama, soru cevaplama ve dersleri tamamlama imkanı elde edin.

Temel fiiller, cümleler ve günlük yeni kelimeler öğrenin.

Mango Languages

Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda yeni dil öğrenmek için yararlanabileceğiniz Mango Languages uygulamasının veritabanında çok sayıda dil bulunmakta. 60 çeşit bölgesel dil ve İngilizce tabanlı 17 farklı tip söz konusu. Uygulamadan yeni birçok şey öğreneceğiniz kesin.

Babbel

Uygulama ile İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Brezilya Portekizcesi, İsveççe, Türkçe, Lehçe, Hollandaca, Norveççe, Danca, Endonezya gibi dilleri öğrenebilirsiniz.

Özellikler:

14 dil desteği (İspanyolca, Fransızca, İtalyanca ve Almanca da dahil olmak üzere)

10-15 dakika tadımlık dersler programınıza uyar.

Seyahat, kültür ve iş gibi çok çeşitli konuları kapsayan dersler

Konuşma tanıma teknolojisi

Yeni başlayanlar ve ileri düzeyde öğrenenler için ideal

İnceleme Yöneticisi kelimeleri uzun süreli bellekte tutabiliyor.

Memrise

Öğrenmek için en iyi dilleri bulabileceğiniz harika bir uygulama. Memrise ile Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Brezilya Portekizcesi, Rusça, Meksika İspanyolcası gibi farklı dilleri öğrenebilirsiniz.

Özellikler: