Ekranı kırık Android telefonu bilgisayardan yönetmek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Geniş ekranlı akıllı telefonlar düşme, çarpma ve darbelere karşı oldukça dayanıksızlar; bu nedenle özellikle güncel Android akıllı telefonları dikkatli kullanmak gerekiyor. Herhangi bir kaza / dikkatsizlik sonucunda Android telefonunuzun ekranı kırılırsa veya bozulursa cihazdaki verilere ulaşmak ve ekranı kırık Android telefonu bilgisayardan yönetmek için izlenebilecek yöntemler yok değil.

Ekranı Kırık Android Telefonu Bilgisayardan Yönetmek

Android Control Program Yazılımı

Öncelikle Android Control Program‘ı internetten indirin. Bu yazılım ekranı kırık / bozuk Android akıllı telefonu kişisel bilgisayar aracılığıyla yönetmeyi sağlayan harika bir çözüm.

Programı kişisel bilgisayarınıza indirdikten sonra kurulumu gerçekleştirin. Kurulumun ardından yazılımı çalıştırın ve ekranı kırık akıllı telefonu USB kablosu aracılığıyla bilgisayarınıza bağlayın.

Android Control Program ile cihazın kilidini kaldırabilecek ve cihazdaki verilerinizi kolayca yedekleyebileceksiniz.

USB OTG Kablosu ve Fare

Amacınız verileri yedeklemek değil de ekran kilidini açmaksa ve cihazınızın ekran kilidi basit kaydırma hareketi ile açılabiliyorsa bir USB OTG kablosu edinin ve akıllı telefonunuza bu kablo aracılığıyla fare bağlayın. Ekran kilidini açabilecek ve ekranda görüntü varsa fare yardımıyla akıllı telefonunuzu kullanabileceksiniz.

Vysor Kullanımı

Eğer akıllı telefonunuzda USB Hata Ayıklama / USB Debugging özelliği etkin durumdaysa Android akıllı telefonunuzu bilgisayarınızdan yönetmek için Vysor adlı Google Chrome eklentisinden faydalanabilirsiniz. Vysor ile cihazınızı yönetebilmek için akıllı telefonunuzu USB kablosu ile kişisel bilgisayarınıza bağlamalısınız.