iPhone‘da Mesajları Yanıtlamak İçin Hatırlatıcılar Oluşturmak üzere kullanabileceğiniz başarılı bir uygulama ile karşınızdayız. İnsanlar mesajlara yanıt oluşturmayı unutmasaydı dünya şüphesiz daha iyi bir yer olurdu. Bir mesajı geç yanıtlamanın ilişkilerde önemli kırılmalar yarattığını herhalde hepimiz çok iyi biliyoruz. Mesajları yanıtlamayı unutmanın önüne geçmek için iPhone’da 0.99 USD karşılığında satın alabileceğiniz Txtbck uygulamasını kullanabilirsiniz. Dilerseniz iPhone‘da Mesajları Yanıtlamak İçin Hatırlatıcılar Oluşturmak amacıyla kullanılabilen Txtbck uygulamasını daha yakından tanıyalım.

iPhone: Mesajları Yanıtlamak İçin Hatırlatıcılar Oluşturmak

Hatırlatıcı eklemek istediğiniz bir mesajlaşma dizisini açın. Yanıtlamak istediğiniz mesajın üzerine uzun süreli dokunun ve Copy butonu belirene kadar bekleyin, belirdiğinde bu seçeneğe dokunun. Uygulamayı beklemede bırakın ve TxtBck’i açın. Paste Text butonuna dokunun ve daha sonra More ile devam edin.

Yapıştırdığınız mesaj otomatik olarak hatırlatıcınıza eklenecektir. Bu, cevaplamanız gereken mesaj. Name bölümünün altından yanıtlamanız gereken kişiyi seçin. Uygulama, metni belirli bir saatte veya belirli bir yerde hatırlatabiliyor. Hatırlatıcıları aile, arkadaşlar, okul ve iş olmak üzere dört kategoriden birine gruplayabiliyorsunuz.

Hatırlatıcıyı açmak için ‘Set Time’ düğmesine dokunun.

Txtbck, bağımsız bir uygulama olarak da çalışıyor. Bunu yalnızca Mesajlar uygulamasından kullanmak zorunda değilsiniz. Bu harika bir şey, çünkü aracı Facebook Messenger ve WhatsApp gibi diğer popüler mesajlaşma uygulamalarıyla da kullanabiliyorsunuz. Ana ekranınızdan Txtbck’i açmanız ve bir hatırlatıcı oluşturmak için sağ üstteki artı düğmesine dokunmanız yeterli olacaktır.

Txtbck kısa mesajlarınız için ayarladığınız tüm hatırlatıcıların tam listesini görüntülemenizi sağlıyor. Bir hatırlatıcıyı silmek için, hızlıca kaydırın. Hatırlatma listesi alfabetik olarak, kronolojik olarak veya mesajın gönderileceği kişi yoluyla sıralanabiliyor.