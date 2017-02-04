Mobil Çıktı İçin Google Cloud Print ve Alternatifleri

Yazıcı sürücüsü kurmadan ve özel bir yazılım yüklemeden bulut üzerinden yazıcıya baskı gönderme işlemine bulut baskı adı veriliyor. Genelde mobil cihazlarda kullanışlı olan bu özellik ilk olarak Google Cloud Print ile popülerleşti.

Hareket Halinde Çıktı İçin Google Cloud Print ve Alternatifleri

Yazıcıdan uzak olsanız da buluta eklenmiş olan yazıcılara çıktı gönderip sonradan alabilirsiniz.

Google Cloud Print

Windows, Mac, Chromebook, Android ve iOS üzerinden kullanılabilen bu servis 2010’da çıktı ve yaygınlaştı. Tek yapmanız gereken yazıcıyı Google hesabınıza eklemek ve sonrasında mobil platformda paylaşım seçip yazıcıya tıklayıp Google Cloud Print’e bağlı yazıcıyı kullanmak.

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Google üzerinden baskıya gönderilen belgeleriniz sunucuda saklanmıyor ve işlem bitince siliniyor.

Cloud Print
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Cloud Print
Developer: Google Inc.
Fiyat: Ücretsiz

PrinterShare

Bunun için Wi-Fi bağlantı desteği olan yeni nesil yazıcılar şart. Ücretsiz uygulamanın masaüstü ve mobil sürümleri var. Android ve iOS sürümleri hem ücretsiz, hem de Premium versiyonda ödemeli.

printershare

PrinterShare Mobile - Phone Print
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PrinterShare Mobile – Phone Print
Developer: Dynamix Software
Fiyat: Ücretsiz+

Mobile Print - PrinterShare
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Mobile Print – PrinterShare
Developer: Mobile Dynamix
Fiyat: Ücretsiz

Printer Pro

PrinterShare gibi işlem görüyor ama iOS kullanan cihazlara odaklanıyor. Son derece iyi sonuçlar vermekte ve doğrudan belge, pano, kişiler, fotoğraflar, Safari, Dropbox içeriği gönderilebiliyor. Kağıt boyutu, hizalama, kopya sayısı, ölçekleme gibi baskı seçenekleri de sunuyor.

Printer Pro - Print documents, photos, emails
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Printer Pro – Print documents, photos, emails
Developer: Readdle
Fiyat: 24,99 TL

Ezeep

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Windows, Mac, Android, iOS sürümleri olan uygulama kişisel değil küçük ölçekli işletme kullanımı için geliştirilmiş. Ofise ait tüm baskı işleri ve altyapısı bulut üzerinden yönetilebiliyor. Artık tüm kullanıcılara özel bir yazılım kurmanıza gerek yok.

ezeep
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ezeep
Developer: Cortado AG
Fiyat: Ücretsiz

ezeep
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ezeep
Developer: ezeep GmbH
Fiyat: Ücretsiz

PrintJinni

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Windows, iOS, Android ve Windows Phone sürümleri olan uygulama Wi-Fi destekli popüler tüm yazıcılarla uyumlu. Ağı tarayıp bulduğu Wi-Fi yazıcıları otomatik olarak listeye ekliyor. Microsoft Office belgeleri, PDF ve JPEG, PNG baskı gönderilebiliyor. Google+, Facebook, Flickr, Picasa içeriğini doğrudan baskıya gönderebilirsiniz.

The app was not found in the store. 🙁 #wpappbox

Links: → Visit Store → Search Google

PrintJinni - Universal Print
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PrintJinni – Universal Print
Developer: Thinxtream Technologies Pte Ltd
Fiyat: Ücretsiz+

Diğer Seçenekler

Elbette Google Cloud Print benzeri ve rakibi Apple AirPrint unutulmamalı ama bunun için AirPrint destekli yazıcılar gerekiyor. Eklemeden sonra herhangi bir uygulama içinden baskı komutuyla işlem yapılabiliyor. Sadece Apple üretimi cihazlardan baskı alınabiliyor.

Ayrıca yazıcı üreticisi firmaların geliştirdiği kendi modellerine özel bulut baskı uygulamaları da var. Bazı yazıcılarsa Wi-Fi yerine Bluetooth destekli ve genelde portatif yapıdalar.

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