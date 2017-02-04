Mobil Çıktı İçin Google Cloud Print ve Alternatifleri

Yazıcı sürücüsü kurmadan ve özel bir yazılım yüklemeden bulut üzerinden yazıcıya baskı gönderme işlemine bulut baskı adı veriliyor. Genelde mobil cihazlarda kullanışlı olan bu özellik ilk olarak Google Cloud Print ile popülerleşti.

Hareket Halinde Çıktı İçin Google Cloud Print ve Alternatifleri

Yazıcıdan uzak olsanız da buluta eklenmiş olan yazıcılara çıktı gönderip sonradan alabilirsiniz.

Google Cloud Print

Windows, Mac, Chromebook, Android ve iOS üzerinden kullanılabilen bu servis 2010’da çıktı ve yaygınlaştı. Tek yapmanız gereken yazıcıyı Google hesabınıza eklemek ve sonrasında mobil platformda paylaşım seçip yazıcıya tıklayıp Google Cloud Print’e bağlı yazıcıyı kullanmak.

Google üzerinden baskıya gönderilen belgeleriniz sunucuda saklanmıyor ve işlem bitince siliniyor.

PrinterShare

Bunun için Wi-Fi bağlantı desteği olan yeni nesil yazıcılar şart. Ücretsiz uygulamanın masaüstü ve mobil sürümleri var. Android ve iOS sürümleri hem ücretsiz, hem de Premium versiyonda ödemeli.

Printer Pro

PrinterShare gibi işlem görüyor ama iOS kullanan cihazlara odaklanıyor. Son derece iyi sonuçlar vermekte ve doğrudan belge, pano, kişiler, fotoğraflar, Safari, Dropbox içeriği gönderilebiliyor. Kağıt boyutu, hizalama, kopya sayısı, ölçekleme gibi baskı seçenekleri de sunuyor.

Ezeep

Windows, Mac, Android, iOS sürümleri olan uygulama kişisel değil küçük ölçekli işletme kullanımı için geliştirilmiş. Ofise ait tüm baskı işleri ve altyapısı bulut üzerinden yönetilebiliyor. Artık tüm kullanıcılara özel bir yazılım kurmanıza gerek yok.

PrintJinni

Windows, iOS, Android ve Windows Phone sürümleri olan uygulama Wi-Fi destekli popüler tüm yazıcılarla uyumlu. Ağı tarayıp bulduğu Wi-Fi yazıcıları otomatik olarak listeye ekliyor. Microsoft Office belgeleri, PDF ve JPEG, PNG baskı gönderilebiliyor. Google+, Facebook, Flickr, Picasa içeriğini doğrudan baskıya gönderebilirsiniz.

The app was not found in the store. 🙁 #wpappbox Links: → Visit Store → Search Google

Diğer Seçenekler

Elbette Google Cloud Print benzeri ve rakibi Apple AirPrint unutulmamalı ama bunun için AirPrint destekli yazıcılar gerekiyor. Eklemeden sonra herhangi bir uygulama içinden baskı komutuyla işlem yapılabiliyor. Sadece Apple üretimi cihazlardan baskı alınabiliyor.

Ayrıca yazıcı üreticisi firmaların geliştirdiği kendi modellerine özel bulut baskı uygulamaları da var. Bazı yazıcılarsa Wi-Fi yerine Bluetooth destekli ve genelde portatif yapıdalar.