Moto G4 ve G4 Plus’ta tek elle kullanım modunu etkinleştirmek için izlemeniz gereken aşamaları ele alıyoruz. Moto G4 ve G4 Plus akıllı telefonlar Android Marshmallow işletim sistemi kurulu olarak Mayıs 2016 yılında kullanıcılarla buluşturuldu. Moto G4 akıllı telefonun 5.5 inç genişlikli IPS LCD kapasitif dokunmatik ekranı 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Cihaz Qualcomm Snapdragon 617 yongaseti bünyesinde yer alan sekiz çekirdekli işlemci (4×1.5 GHz Cortex-A53 & 4×1.2 GHz Cortex-A53) ve Adreno 405 grafik işlemcisinden güç alıyor. 16 GB ve 32 GB kapasiteli iki versiyon bulunmakta. Motorola Android Nougat işletim sistemi hazır olduğunda bu cihazların güncellemeyi kısa süre içerisinde alacaklarını duyurmuştu.

Motorola verdiği sözü tuttu ve Moto G4 ve G4 Plus için Android Nougat güncellemesi indirilmeye sunuldu. Akıllı telefon Nougat terfisi sonrasında çoklu pencere, Doze pil tasarrufu, geliştirilmiş güvenlik önlemlerine kavuşuyor.

Moto G4 ve G4 Plus’ta Tek Elle Kullanım Modunu Etkinleştirmek

Güncelleme ile akıllı telefonlara Moto Action Gestures adlı yeni bir özellik de eklenmiş durumda. Moto Action Gestures cihazı tek elle kullanmanıza olanak tanıyor. Bu basit özellik, tek elle kullanmak için ekran boyutunu küçültmenizi sağlamakta.

Öncelikle uygulama tepsisine erişin.

Moto uygulamasını açın.

Actions seçeneğine dokunun.

seçeneğine dokunun. Swipe to shrink screen‘i seçin.

Bu seçeneği Off durumundan On‘a getirin.

Ekranın alt kısmında yer alan Show me how butonuna dokunarak tek elle kullanım modunu deneyebilirsiniz.

Tek elle kullanım modunu etkinleştirdikten sonra ekranı küçültmek için yukarı, sola veya sağa doğru hızlıca kaydırmanız yeterli olacaktır. Yukarı doğru hızlıca kaydırırsanız ekran küçülerek ortama sığacak ve sağa doğru hızlıca kaydırırsanız ekran sağ tarafa sığacaktır. Sola doğru hızlıca kaydırırsanız ekran küçülerek sol tarafa sığacaktır. Tek elle kullanım modundan çıkmak için, siyah alanın herhangi bir yerine dokunun veya ekranı kapatın. Ekranınızı yatay moda döndürerek de tek elle kullanım modundan çıkabiliyorsunuz.