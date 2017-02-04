Popüler anlık mesajlaşma uygulamalarından Viber‘da kendini yok eden mesajlar göndermek mümkün. Kendini yok eden mesajlar anlık mesajlaşma uygulamalarında popüler bir özellik haline geliyor. Bu özellik aslında ilk olarak Snapchat’te karşımıza çıkmıştı. Mesajlaşma uygulamaları o zamandan beri aynı özelliği veya bir varyasyonunu içeriyordu. Viber, kendi kendini yok eden mesajlaşma özelliğini son olarak kazanan uygulama konumunda. Özellik yalnızca fotoğraflar ve videolar için çalışıyor. Dilerseniz Viber‘da kendini yok eden mesajlar göndermek için izlemeniz gereken aşamalara göz atalım.

Viber: Kendini Yok Eden Mesajlar Göndermek

Öncelikle Viber uygulamasının en yeni versiyonunu akıllı telefonunuza yüklediğinizden emin olmalısınız. Android’de 6.6.0.888, iOS’te ise 6.6.0 versiyonu kurulu olmalı.

Viber’i açın ve fotoğraf veya video göndermek için fotoğraf veya kamera simgesine dokunun. Seçildikten sonra, metin aracının yanında en üstte bir kronometre simgesi göreceksiniz. Simgeye dokunun ve görüntünün veya videonun açıldıktan sonraki görünürlüğünü seçin. 1, 3, 7 ve 10 saniye olarak ayarlayabiliyorsunuz. Kendini yok etmek üzere ayarlanmış fotoğraf ve videoların üzerinde bir kronometre simgesi olacaktır.

Alıcınız fotoğrafın önizlemesini göremeyecektir. Bunun yerine, kendinden yok olan mesaj üzerinde Wink yazılı bir kutu olarak görünecektir. Fotoğrafı açmak için alıcınız bu kutuyu işaretleyecektir. Fotoğraf açıldıktan sonra, mesajın ne kadar süre boyunca görüntüleneceğini bildirmek için sağ üst köşede bir zamanlayıcı başlamakta.

İleti dolduğunda, sohbet dizisinde grileşiyor ve bir daha alınamıyor. Bir kullanıcı bu fotoğraf veya videoları kaydedemiyor; bir video paylaşılıyorsa, kendine ait yok olma zamanını seçemiyorsunuz. Bir kez oynatıldıktan sonra kendiliğinden yok oluyor, yani bir videodaki süre sınırı uzunluğuna eşit durumda.