Biri size ait akıllı telefonu ele geçirse siz olduğunu kolayca iddia edip harekete geçebilirdi çünkü cihazlarımızda son derece fazla kişisel içerik var. Bu yüzden savunma sisteminizi güçlendirmelisiniz. Biri sizin yerinize SMS gönderme, Facebook paylaşımı gibi işlemleri yapabilmeyi başaramamalı!

Android: Dosya, Fotoğraf, Uygulama Gizlemek

İlk önlem olarak cihazınızdaki dosyaları sizden başka herkesten gizlemelisiniz. Çoğu Android cihazda bu tür bir standart gizleme sistemi yok. Buna imkan veren güçlü ve ücretsiz bir uygulama File Hide Expert.

Uygulamayı indirip açtığınızda gizlenmiş içerik listesi boş olarak gelecek. Sağ üstteki klasör sembolüne tıklayın ve dosyalarınızı gizlemeye başlayın. Basit dosya yöneticisi gibi işleyen uygulama hangi tür olursa olsun yerini gösterdiğiniz dosyaları gizleyebiliyor.

Dosya gezgini gibi dolaşıp gizlemek istediklerinizi seçin ve ardından sol alttaki tümünü gizle butonuna tıklayın. Meraklı gözler telefonunuzu ele geçirse de bu dosyaları göremeyecekler. Artık dosya gezgini, galeri, müzik çalar, video oynatıcı gibi uygulamalarda belirmeyecekler. Vazgeçtiğiniz anda tümünü geri getir butonuna basabilirsiniz.

Elbette dosya gizlemek onları güvenli hale getirmez. Birisi File Hide Expert uygulamasını açıp bunları geri getirmeyi akıl edebilir. Buna karşı parola korumasını devreye sokabilirsiniz. Uygulama ayarlarına girip parola desteğini aktifleştirin ve parola girin.

Uygulama Gizlemek

Cihazla yüklü gelen uygulamalardan sıkıldıysanız ya da başkalarının kurcalamasını istemiyorsanız kaldırmak zorunda kalmadan dondurup gizleyebilirsiniz. Root etmenize gerek yok. Bazı uygulama başlatıcılar istenmeyen uygulamaların uygulama çekmecesinden gizlenmesine olanak veriyor. Örneğin Nova Launcher’da bu özellik var.

Uygulama sekmesine girin ve Nova ayarları içinden Uygulama çekmecelerine girin ve gizleme komutu verin. Artık gizlemek istediğiniz uygulamaları birer birer seçebilirsiniz. Gizlediğiniz uygulamaları açmak isterseniz Nova uygulama çekmecesinde sekmeye tıklayıp gizliler menüsüne geçebilirsiniz.

Standart Gizleme Taktiği

Android işletim sistemi içinde yer alan SD kart ya da microSD karta dahil klasörlerde adının baş kısmında nokta koyarsanız bu klasörlerde yer alan ses, müzik, fotoğraf ve belge dosyaları ilgili uygulamaların listelerinde gözükmez ve gizlenirler. Kendiniz manuel olarak ad değiştirip sonra gerektiğinde geri alabilirsiniz.