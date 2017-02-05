Çok sayıda kullanıcı kendi mobil uygulamasını yazıp zengin olmak istiyor ama bu programlama dillerini öğrenecek zamana ya da kapasiteye sahip değil. Amacınız kısa sürede bir mobil uygulama yazmaksa yardımcı araçlar var.

Programlama Bilmeden Mobil Uygulama Yazmak

Piyasada AppGyver Composer, Ionic Creator (eski adıyla Codiqa), EachShape ve Shoutem gibi seçenekler var ama tümü iş kullanıcılarına odaklanıyor çünkü çoğu firma kendilerini temsil edecek mobil uygulamayı sunma ve güncelleme telaşında. Ücretli seçeneklerde deneme sürümleri var ve Shoutem denedik çünkü deneme sürümünde en fazla özellik dahil edilmiş durumda.

Bu uygulamanın arabiriminde her şey net biçimde görülüyor. PowerPoint ya da Excel gibi uygulamalardan daha karışık olsa da zamanla alışılıyor. Reklamlar, sosyal medya ve Shopify e-ticaret çözümü entegre edilebiliyor. iPhone ya da Android uyumlu final mobil uygulamayı elde etmek içinse en az aylık 49 dolar paketi almanız gerekiyor. Akla gelen ücretsiz seçenekse Microsoft TouchDevelop.

Blokları alanlara sürükleyip bırakarak tasarım yapıyor ve gerekli boşlukları dolduruyorsunuz. Elde edilen uygulamayı Apache Cordova olarak dışa aktarabilir ve sonrasında Google Play ya da Apple App mağazalarında yayınlayabilirsiniz. Cordova ücretsiz olsa da eklediğiniz marketlere üyelik ödemeniz isteniyor. Google ilk üyelik 25 dolar ve Apple yıllık üyelik 99 dolar. Microsoft Store ise sadece 19 dolar.

Eksik Kalanlar

Kodsuz programlamada bazı eksikler yok değil.

Kullandığınız uygulamayı geliştiren firma iflas ederse uygulamanızı değiştirmeniz ya da güncellemeniz imkansızlaşıyor.

Doğal araçlarla geliştirilen uygulamalar kadar hızlı olmaları imkansız çünkü optimize edemiyorsunuz. Siz özellik eklerseniz eski cihazlarda ağır çalışabilirler.

Çoğu kararı platform aldığı için yapabilecekleriniz sınırlı.

Benzer biçimde sistemde bir bug varsa uygulamanızı etkileyecek ve düzeltme imkanınız olmayacak.

Mobil geliştirici olmak istiyorsanız kodsuz hazırladığınız uygulamalar size katkı sağlamayacak ve referans olarak kullanılamayacak.

Orta Yol Çözümü

HTML5 adındaki teknoloji HTML, CSS ve JavaScipt dillerini birleştirerek internet blokları oluşturmanıza olanak veriyor. Bunu esas alan uygulamaların sayısı hızla artıyor.