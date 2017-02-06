Tasarım denildiğinde akla gelen ilk uygulama olan Photoshop’un geliştiricisi Adobe, PC ve Mac kullanıcıları dışında mobil kullanıcılara da özel seçenekler sunuyor.

Adobe’un Ücretsiz Mobil Uygulamaları

Artık Adobe Creative Suite olarak adı altında sunulan setler üyelik esaslı ve bulut depolama kullanıyor yani kırıp kullanma şansı kalmıyor. Bu yüzden paketleri indirip kurmak ücretsiz ama verim alabilmek için online üyeliğe aylık ödeme şart. PC ve Mac ortamındaki kullanıcılar Creative Suite CS2 indirip uygulamaları deneme şansına sahip. Mobil seçeneklerse şunlar:

Photoshop Mix v2.0

Dokunmatik ekranlı cihazlar için geliştirilmiş olan Photoshop Mix sonrasında Photoshop Touch ve Photoshop Express unutulacak gibi görünüyor. Mix paketi katmanlarla çalışmak üzerine odaklanıyor. Beş taneye kadar katman kullanıp karışım elde edebilir ve filtreler ekleyebilirsiniz.

Photoshop Fix

Bu uygulama ise dokunmatik ekran destekli Photoshop olarak ne zamandır kullanımda ama Photoshop Express gibi uygulama içi satın almalarla meşgul etmiyor. Temel fotoğraf düzenleme araçları dahil ve ücretsiz uygulamada satın alma da yok. Kesme, parlaklık, zıtlık, düzeltme gibi işlemler uygulanabiliyor. Fotoğraflardaki istenmeyen lekeler temizlenebiliyor. Şeffaf arka plan ve 2000×2000 piksel yüksek çözünürlük kullanılabiliyor.

Adobe Spark Suite

Artistik yetenekten yoksun olarak yaratıcı içerik elde etmeyi görsele dönüştürmek istediğinde bu uygulamadan destek alabilir. Adobe Spark ile içerik ve tarz arasındaki köprü kuruluyor. İçerik, sayfa ve video olmak üzere üç ayrı seçenek var. Görsel üzerinde çalışma, filtre ekleme, altyazı ekleme imkanı hazır.

Adobe Color

Renk teorisi zorlu gelebilir. Renklerle ilgili basit tanımlamaları anlasanız bile analog renkler herkese göre değil. Bu durumda Adobe Color sitesini ziyaret edin. Renk sklalalarını hareket ettirerek aradığınız rengi bulun ve RGB oranlarını tespit edin.

https://color.adobe.com/