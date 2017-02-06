Bir akıllı telefonun gerçek gücünü ortaya çıkarmak ve admin yetkisiyle kontrolü ele almak için root almak şart. Normalde bu işlemi çoğu kullanıcı tercih etmiyor ve kimi zaman meraklılar, kimi zaman da özel bir uygulama kurmak isteyenler deniyor. Peki root aldıktan sonra geri dönmek mümkün mü ve nasıl?

Android: Root İşlemini Geri Almak

Root işlemini gerçekleştirmek için Android işletim sistemi ya da donanımlarla ilgili açıklar, arka kapılar kullanılıyor, sisteme enjekte edilen bazı dosyalarla kontrol ele geçiriliyor yani bir nevi hack yapılıyor. Root işlemini meraktan deneyenler bir süre sonra buna gerek duymadıklarını düşündüklerinde geri alabilirler.

SuperSU Kullanarak

Çok sayıda kullanıcı root aldıktan sonra izinleri yönetmek için SuperSU uygulamasını kullanıyor. Çok sayıda özelliğe sahip olan bu başarılı uygulama aynı zamanda root kaldırma görevi de üstleniyor. Aslında işlem epey basit ve uygulamadaki ayarlar menüsünden unroot komutu verince ekrana gelen adımları izleyip telefonun işleme başlamasını onaylamak yetiyor. Telefonu yeniden başlattığınızda root edilmemiş biçimde eski haliyle kullanabilirsiniz.

Uygulama Kullanarak Root Kaldırmak

SuperSU kullanmayanlar belirli uygulamaları deneyerek root kaldırabilir. En popüler seçenek Universal Unroot ama KNOX güvenlik koruması içeren Samsung model cihazlarda çalışmadığı ifade ediliyor. LG modelleriyse root kaldırılsa bile hala root varmış şeklinde tespit edilebiliyor.

Dosya Gezgini Kullanarak

Root erişimi elde etmek karmaşık bir işlem olabilir ama telefona eklenen birkaç dosyadan ibaret. Geri kaldırmak içinse bunlar siliniyor. Gerçekleştirmek için root erişim yetkisi olan dosya yöneticisi gerekiyor. ES File Explorer buna sahip. Yapmanız gerekenler:

Sistem sürücüsüne girin ve bin klasörüne girip busybox ve su silin

Sistem klasöründeki xbin klasörüne girin ve varsa busybox ve su silin

Sistem klasöründe apk klasörüne girip superuser.apk silin

Cihazı yeniden başlatın

OTA Güncelleme

Root alanlar OTA güncellemeleri alamıyor olabilir. Bu yüzden güncellemeleri firma sitesinden indirin ve manuel olarak cihaza kurun. Bunu yapınca güncellemeden sonra cihazınız artık root edilmemiş hale geri dönecek. Güncellemeden sonra superuser uygulamasını silin. Bunu yapabilmeniz için öncelikle firmadan güncelleme çıkması şart ve cihazdaki recovery standart olmalı!