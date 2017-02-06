Telefonların dahili depolama alanları son derece önemli hale geldi. Kimi cihaz 16 GB depolama ile gelirken kullanıcıya 12 GB boş alan kalıyor ve müziklerle indirilen oyunlar zorlukla sığabiliyor. MicroSD kart varsa müzikleri orada tutup yer açabilirsiniz. Peki ya uygulamalar nasıl taşınacak?

Android: Uygulamaları Dahili Bellekten SD Karta Taşımak

Örneğin sonradan microSD kart aldınız ve dahili belleği dolan akıllı telefonda MP3 dosyaları ve filmleri kolayca aktardınız ama peki ya uygulamalar? İlk yapmanız gereken Ayarlar uygulamasına girmek ve uygulama yöneticisini bulmak olmalı. Ardından cihazda kurulu olan uygulamaların listesi gelecek. İstediğiniz birini seçin ve tıklayın.

Önbelleği sil, durdur, kaldır ve SD karta taşı gibi seçenekler gelecek. Elbette SD karta taşıma linkine tıklayacaksınız ve bir süre bekleyeceksiniz. İşlem bitince bu SD karta taşıma butonu silik hale gelecek.

İstisnai Durumlar

Uygulamaları SD karta taşırken belirli noktalara dikkat etmelisiniz. Birincisi tüm cihazlar buna destek vermiyor çünkü güvenlik anlamında sakıncalar var ve uygulama bilgileri çıkartılabilir microSD kartta saklanmamalı. Uygulama listesine eriştiğinizde belirli uygulamaların SD karta taşıma seçeneği içermediğini göreceksiniz. Cihazınızla yüklü gelen uygulamalar buna izin vermezler. İkincisi bazı uygulamalar SD karta taşıma işlemini yapsanız da bunu kısmi olarak gerçekleştirirler yani uygulama verilerinin bir kısmı cihaz belleğinde, ek bilgiler SD kartta saklanır. Tam bir taşıma gerçekleşmez, ciddi depolama alanı kazanılmaz ama yerine göre ciddi etki gösterebilir.

Bulut Depolama ya da SD Kart?

Bir diğer seçenekse özellikle SD kart desteği olmayan cihazlarda müzik, film, dosya gibi içerikleri bulut depolamada tutup sadece gerektiğinde indirip kullanmak ya da akış olarak izlemek/dinlemek.



