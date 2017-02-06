Kaybolan fotoğraflara destek veren Snapchat, bazıları tarafından kötü amaçlı olarak kullanılabiliyor. Bir saniyede kaybolan görüntüler sizi şoka sokabilir ve ekran görüntüsü alınmadıkça varlığı ispat edilemeyen derin yaralar açabilir. Biri sizin peşinize takılmışsa nasıl engelleyeceksiniz?

Snapchat’te Birini Engellemek

Birini Snapchat üzerinde bloklarsanız arkadaş listenizden silinir, arkadaşları listesinden silinirsiniz, size mesaj göndermesi engellenir, size ait hikayeleri göremez, sizi tekrar arkadaş olarak ekleyemez.

Bunu gerçekleştirmek için birkaç yol var. Bu kişi size kısa süre önce snap attıysa sohbet ekranındaki adlarına uzun tıklayın ve sağ üstteki çark sembolüne basın. Bloklama komutu verin ve onaylayın. Artık engellenecek ve arkadaş listenizden silinecek.

Silmek istediğiniz kişi yakın zamanda Snap atmamışsa ana ekranda alta inin ve arkadaşlarıma tıklayın. Ardından ismi bulun ve uzun basıp beliren menüde çarka tıklayın. Blok seçin ve onaylayın.

Snapchat Blok Kaldırmak

Bloklanan birinin engelini kaldırmak için Snapchat ekranında alta inin ve sağ üstte beliren çarka tıklayın. Açılan ayarlar menüsünde Bloklananlar satırına tıklayın.

Listede beliren engellenmiş kişilerin adlarının sağındaki çarpı işaretine basın ve engellemeyi kaldırın. Engelleme kaldırılsa da bu kişiler arkadaş listenize geri dönmezler. Tekrar arkadaş listenize eklemeniz gerekir.

