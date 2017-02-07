Hayatı kolaylaştıran akıllı telefonlar çok karmaşık cihazlar ve GSM operatörü üzerinden verilen servis nedeniyle konuşmaların dinlenmesi mümkün. Biri sizi takibe almış ve ek uygulamalar yoluyla her yaptığınızı dinliyor ve hatta kameradan size bakıyor olabilir. Şüpheleniyorsanız nasıl anlarsınız?

Akıllı Telefonunuz Dinleniyor mu?

Bu gibi durumlarda cihazlarda belli başlı değişiklikler gözlenebiliyor ve kontrol edilmesi gerekiyor.

Batarya Sorunları

Dinlenen ve takip edilen akıllı telefonlarda batarya ısınma ve hızlı tükenme sorunları gözlenebiliyor. Arka planda işleyen gizli bir dinleme uygulaması sürekli aktif kalıp telefona binen yükü arttırarak batarya ısınması ve hızlı tükenmeye neden olabilir. Bu konuyu araştırmanızda fayda var.

Artan Mobil Veri Kullanımı

Telefon faturanızın şişmemesi için mobil veri kullanımını takip edip sınırlamalısınız. Bilinmeyen sebeplerden ötürü belirli uygulamalar fazla mobil veri kullanıyorsa dinleniyor olabilirsiniz. Zararlı kodlar içeren uygulamalar da bu şekilde verilerinizi kaçırıp mobil veri kullanabilir.

İstenmeyen Reklamlar ve Beliren Uygulamalar

Akıllı telefonda sık sık yeni uygulamalar indiriyor ve sonrasında hemen kullanmıyorsanız eklediklerinizi unutabilir ve sonradan görünce şaşırabilirsiniz. Acaba bu uygulamayı siz mi kurdunuz yoksa bir şekilde yüklendi mi? Aniden başlayan tuhaf reklam pencereleri ve kazayla yapılan tıklamalar sonrası inen uygulamalar da sizi zora sokabilir ve dinleme ya da takip kurbanları arasına katılabilirsiniz!

Performans Sorunları

Dinleme uygulamaları kadar veri çalan ve aniden reklamlar gösterip tıklamadan tonla para kazanan malware kodlar da revaçta. 10 milyonlarca kullanıcı HummingBad esiri oldu bile. Siber saldırganlar bu kodları cihazınıza kurup ardından root yetkisi alarak istediğini yapabiliyor! Sisteminizde aniden yavaşlama ve performans düşüşü olduysa tarama yapmalısınız.

RAM bellekte aktif olan uygulamaları görmek için iOS’da Ayarlar içinden Genel kısmında Depolama girin ve Depolama Yönetimine bakın. Android’de Ayarlar içinden Uygulamalara girin ve çalışanları görün.

Tuhaf Metinler

Size gönderilen SMS’ler gizli linkler ve kodlar içerip cihazınızı ele geçirebilir. Gelen mesajları iyice kontrol edin ve göz ardı etmeyin. Yanlışlıkla tıklanan reklamların açtığı internet siteleri de akıllı telefonunuzu ele geçiren kodları enjekte edebilir ve farkında bile olmadan dinlenebilirsiniz. E-posta eklentilerindeki bilinmedik dosyaları da açmayın.

Görünüm Değiştiren İnternet Siteleri

Bu yöntemle internet bankacılığı sitelerinin görünümünü değiştiren ya da taklit eden saldırganlar siz oturum açarken bilgilerinizi ele geçirip hesabınızı boşaltabilirler. Ayrıca e-posta başta olmak üzere tüm diğer servislerin görünümünde değişim varsa harekete geçin ve dış ortamdaki Wi-Fi noktalarını mümkün derece özel işlerinizde kullanmayın.



