Google yazılım geliştirme ekibi firmanın yaptığı satın almalarla sürekli genişliyor. Android kullanıcılarına başarılı bir mobil işletim sistemi sunan Google, buna destek olan harika mobil yazılımlara da imza attı. Benzer durum aynen geçerli olmasa da iPhone tarafında da görülebiliyor.

iOS: Az Bilinen Ama Faydalı Google Uygulamaları

Buradaki ana sıkıntı, Apple’ın kendi cihazlarına özel yazılımlarda sıkı denetimler gerçekleştirmesi ve ezeli rakibi Google’ın işini kolaylaştırıp kullanıcıların gönlünü almasını istememesi! Apple kullanıcılarının en sık tercih ettiği Google uygulamaları Maps ve Calendar olmakta ama başka seçenekler de var. Arzu ederseniz bakış atalım…

Arts & Culture

Bu uygulamayı kullanarak bir nevi sanat tarihi uzmanı olabilirsiniz. Google arama gücünü kullanarak sanat eseri katalogları ve kültürel kalıntılar bulunabiliyor. 360 derece panoramik turlar da var. İlgi çekici içerikler sizleri bekliyor.

Motion Stills

Webin yeni dili olan animasyonlu GIF’ler popüler durumda. Böylece siteler artık sabit görüntüler değil mini filmler sunabiliyor. Canlı fotoğraflar gibi özellikler de bunu esas alıyor ama aslında GIF değil, MOV formatlı JPEG dizileri. Bu uygulama dönüştürme yapıyor ve titreşimleri temizliyor.

Google Spotlight Stories

VR gözlüklerinizi başınıza geçirin ve bu uygulamayı kullanarak hikayeleri gerçekçi biçimde 360 derece deneyimiyle yaşayın. Seçenekler az olsa da kaliteli oldukları apaçık ortada. Gerçekçi görüntüler korkudan titremenize neden olabilir.

YouTube Capture

YouTube Capture kullanarak Hollywood’un yeni bir eser sunması için beklemekten kurtulabilir ve dümene geçebilirsiniz. Sadece kayıt, düzenleme, yükleme ve paylaşım yaparak sonuca ulaşabileceksiniz. YouTube kanalınızı artık kısa sürede içerikle doldurabilirsiniz.

Chrome Remote Desktop

Chrome Remote Desktop kullanarak PC, Mac ya da Linux içeren bilgisayarınıza uzaktan bağlanabilirsiniz. Aslında sadeleştirilmiş bir TeamViewer deneyimi gibi düşünebilirsiniz. Böylece arkadaşlara uzaktan destek verebilir ya da eksik dosyalarınıza erişebilirsiniz.

Gboard

Google imzalı bu klavye uygulaması kısa zamanda popüler oldu. Klavye ile doğrudan arama yapılabiliyor ve eller kaldırılmadan hızlı biçimde yazı yazılabiliyor. Elbette Google sesli arama özelliği iPhone tarafındaki sınırlamalardan ötürü şimdilik kullanılamıyor.

Google Authenticator

Google hesaplarınızda iki aşamalı doğrulama kullanarak güvenliği arttırın ve bu uygulama sayesinde anında kod üretin.

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