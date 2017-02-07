Her ne kadar son nesil akıllı telefonlarda su geçirmezlik özelliği yer alıyor olsa da büyük kısmında böyle bir koruma yok ve aniden yaşanan sulu kazalarda istenmeyen sonuçlar doğabiliyor. Hele bir de sabit bataryalar yerinden çıkarılamadığı için ıslanan cihazları kurtarma şansı düşüyor.

Su Hasarlı Telefonun Onarılması

Islanan bir cihazın iç kısmına ne oranda sıvı ulaştığı hemen belli olmuyor. Bu yüzden yapılacak ilk iş kapatmak ve imkan varsa bataryayı çıkarmak olmalı. Sıcak çay gibi hem sıcak, hem de şekerli sıvılar dökülürse durum daha da fenalaşabiliyor. Herhangi bir ıslanma durumunda elinizi olabildiğince çabuk tutmanız da avantaj sağlıyor. Telefon çalışır durumda görünse bile kapatmalısınız. Bir miktar kağıt havlu alıp üzerine yerleştirebilirsiniz.

Yapılmaması Gerekenler

Telefonu açmayın. Islanan iç donanımlar yanabilir.

Şarja sakın ola takmayın.

Herhangi bir tuşa basmayın. Az da olsa içe kaçan su bu şekilde derine yol alabilir!

Sallamayın ve boş bulduğunuz deliklere hava üflemeyin. Saç kurutma makinesiyle kurutmayın.

Isıtıp kurutmak adına fırına ya da mikrodalgaya atmayın.

Telefonu fazla hareket ettirip suyun ilerlemesine sebebiyet vermeyin.

Telefonu Sökün

Tamamen parçalarına ayırmanıza gerek yok. Kullanıcının çıkarabileceği arka kapak, SIM çekmecesi, SD kart çekmecesi gibi kısımları çıkarın ve kağıt havluyla kurulayın. Daha fazla kurcalarsanız hem arıza artabilir, hem de garanti yanabilir. Kağıt havluyla kuruladıktan sonra elektrik süpürgeyle vakum uygulayabilirsiniz.

Kurutma Aşaması

Telefonu kullanmadan bir köşede kurutmak için pirinç dolu bir kase içinde gömün. En azından 2-3 gün durması lazım. Varsa kase yerine ağzı kapanan torba içinde pirinç içine gömmeyi de deneyebilirsiniz. Pirinç yoksa silika jel boncuklarını kullanarak da nem emdirebilirsiniz.

Sonuç Ne Olacak?

Üç gün geçtikten sonra cihazı açın ve ekrana görüntü gelip gelmediğine bakın. Çalışıyorsa ne ala! En azından birkaç gün daha sıkıntı geçmiş sayılmaz çünkü ıslanma sonrası iç kısımda gizlenen bir sorun aniden patlak verebilir. Mikrofon, hoparlör, buton gibi tüm bileşenlerin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Arıza varsa bu durumda servisin yolunu tutmaktan başka çareniz kalmıyor demektir!

