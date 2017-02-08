Android dünyasında hilelerin ardı arkası kesilmiyor. Linux esaslı bir işletim sistemi olan Android’de kullanıcılar root yetkisi alıp yani admin yönetici gibi kontrolü ele geçirip sistem dosyalarını değiştirip farklı düzenlemeler yapabiliyor. Bu korkutucu gelebilir ve garanti yanabilir ama root şart değil.

Android: Root Gerektirmeyen Hileler ve Düzenlemeler

Belli başlı hileler ve düzenlemeler için artık root almanıza gerek yok. Peki ya nasıl oluyor dediğinizi duyar gibiyiz…

Özel Tasarım Widget’lar

Beautiful Widgets gibi uygulamaları kullanarak masaüstünü istediğiniz biçimde özelleştirebilir ve çeşitli bilgiler alabilirsiniz. Sık kullandığınız ayar menülerine kolayca erişmek içinse masaüstüne kısayolunu atabilirsiniz.

Samsung Galaxy Modellerinde Edge Ekran

Samsung’un kıvrık ekranlı modellerine sahip olanlar Edge Color Notification gibi uygulamalar kullanarak bu kısımdaki piksellerin bildirim için renklenmesini sağlayabilir.

Uzaktan Masaüstü Erişimi

Masaüstünde Chrome internet tarayıcı kullanıyorsanız marketine girip Chrome Remote Desktop eklentisini kurun. Ardından Android yüklü cihazınızı kullanarak PC’nize uzaktan bağlanabilirsiniz. Kurulum kolay ve ağır bir uygulama kurmak gerekmiyor. Chrome eklentisini PC’de kurduktan sonra Play Store’dan Android uygulamasını kurun.

Masaüstü Kaydı

Eskiden Android cihazlarda masaüstünü video olarak kaydetmek sorundu. Android 5.0 Lollipop ile eklenen ekran kayıt API’si sayesinde geliştiricilerin işi kolaylaştı. AZ Screen Recorder kullanarak kayıt yapabilir, geri sayaç gibi ek özelliklerden faydalanabilir, kayıt sırasında ekranda çizim bile yapabilirsiniz.

Emülatörle Eski Oyunlar

Emülatör uygulaması kurarak eski nesil oyunları mobil cihazda çalıştırabilir ve çocukluk yıllarınıza geri dönebilirsiniz. Pokemon gibi oyunlar eski ihtişamıyla karşınızda olacak!

Navigasyon Butonlarını Özelleştirin

Home2 Shortcut kullanarak navigasyon butonlarına yeni kısayollar atayabilir ve Home butonunu özelleştirebilirsiniz. Çift tıklamayla belirli bir uygulamayı anında açabilirsiniz.

IFTTT İle Ayar Otomatikleştirmek

Tasker güçlü bir otomatikleştirme aracı olsa da bazılarına ağır gelebilir. En iyi alternatifse IFTTT adlı otomatikleştirme uygulaması. Hazır menüleri kullanarak en sık kullanılan çözümleri kolayca ekleyebilir ve yaşamınızı iyileştirebilirsiniz.







