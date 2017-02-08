Android: Root Gerektirmeyen Hileler ve Düzenlemeler

Android dünyasında hilelerin ardı arkası kesilmiyor. Linux esaslı bir işletim sistemi olan Android’de kullanıcılar root yetkisi alıp yani admin yönetici gibi kontrolü ele geçirip sistem dosyalarını değiştirip farklı düzenlemeler yapabiliyor. Bu korkutucu gelebilir ve garanti yanabilir ama root şart değil.

Android: Root Gerektirmeyen Hileler ve Düzenlemeler

Belli başlı hileler ve düzenlemeler için artık root almanıza gerek yok. Peki ya nasıl oluyor dediğinizi duyar gibiyiz…

Özel Tasarım Widget’lar

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Beautiful Widgets gibi uygulamaları kullanarak masaüstünü istediğiniz biçimde özelleştirebilir ve çeşitli bilgiler alabilirsiniz. Sık kullandığınız ayar menülerine kolayca erişmek içinse masaüstüne kısayolunu atabilirsiniz.

Beautiful Widgets Pro
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Beautiful Widgets Pro
Developer: LevelUp Studio
Fiyat: ₺6,40

Samsung Galaxy Modellerinde Edge Ekran

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Samsung’un kıvrık ekranlı modellerine sahip olanlar Edge Color Notification gibi uygulamalar kullanarak bu kısımdaki piksellerin bildirim için renklenmesini sağlayabilir.

Edge Color Notifications
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Edge Color Notifications
Developer: Golgorz
Fiyat: Ücretsiz+

Uzaktan Masaüstü Erişimi

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Masaüstünde Chrome internet tarayıcı kullanıyorsanız marketine girip Chrome Remote Desktop eklentisini kurun. Ardından Android yüklü cihazınızı kullanarak PC’nize uzaktan bağlanabilirsiniz. Kurulum kolay ve ağır bir uygulama kurmak gerekmiyor. Chrome eklentisini PC’de kurduktan sonra Play Store’dan Android uygulamasını kurun.

Chrome Uzaktan Masaüstü
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Chrome Uzaktan Masaüstü
Developer: Google Inc.
Fiyat: Ücretsiz

Masaüstü Kaydı

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Eskiden Android cihazlarda masaüstünü video olarak kaydetmek sorundu. Android 5.0 Lollipop ile eklenen ekran kayıt API’si sayesinde geliştiricilerin işi kolaylaştı. AZ Screen Recorder kullanarak kayıt yapabilir, geri sayaç gibi ek özelliklerden faydalanabilir, kayıt sırasında ekranda çizim bile yapabilirsiniz.

AZ Screen Recorder - No Root
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AZ Screen Recorder – No Root
Developer: Hecorat
Fiyat: Ücretsiz+

Emülatörle Eski Oyunlar

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Emülatör uygulaması kurarak eski nesil oyunları mobil cihazda çalıştırabilir ve çocukluk yıllarınıza geri dönebilirsiniz. Pokemon gibi oyunlar eski ihtişamıyla karşınızda olacak!

Navigasyon Butonlarını Özelleştirin

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Home2 Shortcut kullanarak navigasyon butonlarına yeni kısayollar atayabilir ve Home butonunu özelleştirebilirsiniz. Çift tıklamayla belirli bir uygulamayı anında açabilirsiniz.

Home2 Shortcut
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Home2 Shortcut
Developer: Hideki Kato
Fiyat: Ücretsiz

IFTTT İle Ayar Otomatikleştirmek

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Tasker güçlü bir otomatikleştirme aracı olsa da bazılarına ağır gelebilir. En iyi alternatifse IFTTT adlı otomatikleştirme uygulaması. Hazır menüleri kullanarak en sık kullanılan çözümleri kolayca ekleyebilir ve yaşamınızı iyileştirebilirsiniz.

IFTTT
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IFTTT
Developer: IFTTT
Fiyat: Ücretsiz



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