Google Analytics sayesinde site sahipleri gelen ziyaretçi sayısı, en çok okunanlar, talep kaynakları, cinsiyet, ülke, yaş, ekran çözünürlüğü gibi çeşit çeşit bilgileri topluyor analiz edebiliyor. Bunu Google sunuyor olsa da iPhone sahipleri de belirli uygulamalarla kendi hesaplarını takip edebilir.

iOS: Google Analytics Takip Uygulamaları

Bir kez alıştıktan sonra Google Analytcis kullanmaya ara veremeyeceksiniz! Artık kontrolü ele geçirmenizin zamanı geldi de geçiyor.

Google Analytics

Ücretsiz servisin ücretsiz uygulaması Google onaylı ve elbette kullanıcılar için en bariz seçenek. Google Analytics dili ve arabirimiyle birebir uyumlu. Detaylı biçimde analizleri mobil durumda alabilirsiniz. Resmi uygulama biraz geç kalmış olsa da diğer seçenekleri gölgede bırakıyor.

Analytics Pro 2

Analytics Pro 2 uygulaması ücretli ve epey pahalı olsa da çeşitli seçenekleri bir araya topluyor. Googl’ın uygulamasından daha uzun bir geçmişi var ve bir şekilde daha fazlasını sunabiliyor. Özel formatlarda raporlar hazırlayabiliyor, takipçilerle ilgili araştırma yapabiliyor. Birden çok Analytics hesabı eklenebiliyor.

Quicklytics

Bu uygulama ise önceki seçenek aksine detaylı veri analizi yerine sadece gerekli olan bilgiyi en kısa sürede ve hızlı biçimde elde etmenize olanak verecek özet raporlar sunuyor. Anlaşılması kolay olan raporlar her türden kullanıcıya göre. İsteyenler detaylı raporlar için uygulamanın derinlerine inebilir.

Pocket Analytics

Görsel anlamda diğer seçenekler kadar göz alıcı olmasa da ciddi anlamda üst seviye bir veri analiz merkezi. Google Analytics dışında ek olarak Facebook Insights ve YouTube Analytics, Bit.ly, Flurry gibi seçenekleri de ekrana getirebiliyor. Diğer kaynaklardan elde edilen bilgiler Google Analytics kadar gelişmiş değil.

GAget

Sunulan verinin görünümüne odaklanan bu uygulama ilgi çekici ve minimalist grafikler içeriyor. Aynı anda sekiz taneye kadar hesap eklenebiliyor. Derinleme analiz konusunda iddialı olmasa da en gerekli bilgileri ve istatistikleri sunabiliyor.

Glimpse

Apple Watch sürümü de olan bu uygulama sadece en basit Google Analytics bilgilerini sunuyor. Saat görünümünü özelleştirip istediğiniz biçimde görebilirsiniz. Yeni kullanıcılar için daha uygun olan bir seçenek. Anında görüntü alabiliyorsunuz ve derinlemesine veriler içinde boğulmuyorsunuz.







