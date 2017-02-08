Akıllı telefonların en eğlenceli yanı çeşitli uygulamalar ve oyunlar yükleyip deneyebilmek. Daha da iyisi çok sayıda binlerce hazır seçenek var. Çoğumuz sık sık kurulum yapıp kimi zaman bazılarını unutuyoruz. İlerde eski bir uygulamayı hatırlamaya çalıştığımız anlar da oluyor.

Tüm İndirilmiş Uygulamaları Listelemek

Neyse ki tüm mobil platformlarda kayıtlı kullanıcıların şu ana kadar indirdiği tüm uygulamaları tutan birer liste var. Bunu görerek önceden indirdiğiniz uygulamaları bulup tekrar indirebilirsiniz.

Android

Android dünyasında Google Play markete girip soldaki menüyü açıyoruz ve Uygulamalarım ve Oyunlarım seçtikten sonra kurulu uygulamaları görüyoruz. Sağdaki Tümü sekmesine geçerseniz şu ana kadar indirdiğiniz tüm uygulamaların listesini elde edebilirsiniz. Uygulamalar kurulum sıralamasına göre sıralı olacak.

iPhone

Apple iPhone sahipleri iOS kullandıkları için iTunes mağazaya mahkumlar. Bu durumda iTunes uygulamasını açın ve altta yer alan Güncellemeler sekmesine tıklayın. Açılan yeni menüde Satın almalar karşınıza çıkacak. En yeni uygulama ve oyun satın almaları gösterilecek. En tepedeki, cihazınızda yer almayan ama önceden alınmış uygulamaları ve oyunları gösteren “Bu telefondaki olmayanlar” seçeneğine tıklayın.

Windows 10 Mobile

Windows 10 Mobile kullanan az sayıdaki kullanıcıdan biriyseniz Windows Store uygulamasını açın ve profil resminizi gösteren sembole tıklayın. Ardından Kütüphanem linkine tıklayın ve mevcut kurulu uygulamaları görün. Tümünü göster satırına tıklarsanız daha önceden bu Microsoft hesabıyla indirdiğiniz tüm uygulama ve oyunlar gösterilir.





