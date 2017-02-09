Apple AirPods kablosuz kulaklıkların servis edilmesinden sonra Bluetooth bağlantılı kulaklıklar hiç olmadığı kadar revaç hale geldi. İşte bu nedenle kullanıcılar son nesil kablosuz kulaklık ve hoparlör satan yerlere hücum ettiler. Android kullanıcıları da bu aksesuarları almak için an kolluyorlar.

Android: Hoparlör ve Kulaklığa Özel Bluetooth Profili

Akıllı telefon sahipleri Bluetooth üzerinden kablosuz ses aktarırken belirli hazır profilleri seçiyorlar. Kulaklık, hoparlör gibi kablosuz çevre birimleri birden fazla olunca ayarları ve ses seviyelerini düzenlemek çileye dönüşebiliyor çünkü Android dünyasında oturmuş bir standart yok. Bu tür ses seviyesi ve ayar sorunlarını aşma konusunda Tasker uygulaması imdada yetişiyor.

Tasker uygulamasını açın ve görevlere girin. Yeni bir görev oluşturun. Kullanmak istediğimiz her bir Bluetooth kablosuz cihaz için ayrı bir görev oluşturmamız gerekiyor. Buna göre yeni görevlere uygun adlar verin. Bluetooth ses seviyesi, medya ses seviyesi, ekran parlaklığı gibi ayarları cihazlara göre belirlemeniz gerekiyor.

Görevlere bu özellikleri eklemek için artı işaretine basıp yeni bir aksiyon ekleyin. Ses, medya ses seviyesi yolunu izleyin ve kaydırma çubuğuyla seviyeyi belirleyin. Ayarları kaydedin ve geri gidin. Profil sekmesine geçerek devam edin. Artı tıklayıp yeni bir profil ekleyin.

Durum seçtikten sonra Net seçip BT Bağlantısı seçin. Büyüteç simgesine tıklayıp arama yapın ve bağlı cihazınızı bulun. Eğer adını biliyorsanız girebilirsiniz. Geri butonuna basıp az önce belirlediğiniz görevi seçin. Artık Bluetooth cihazınız bağlandığı anda Tasker devreye girecek ve medya sesini değiştirecek. Aynı projeyi diğer Bluetooth cihazlarınız için tekrar baştan girebilirsiniz.

Bluetooth cihazla bağlantı kesilince medya ses seviyesi tekrar eski haline dönecek. Bluetooth cihaz bağlandıktan sonra ses seviyesini değiştirmek isterseniz normal biçimde düzenleme imkanınız olacak.





