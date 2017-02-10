Yakın temas teknolojisi ya da kısa adıyla NFC artık günümüzün bir parçası. Akbil örneğinde olduğu gibi sadece kısa mesafede işlediği için güvenli ödemeler için ideal. Bunu içeren çok sayıda Android cihaz var. Aynı zamanda Bluetooth aksesuarların eşleştirilmesini de hızlandırıp kolaylaştırıyor.

Android: NFC Nasıl Kullanılır

Android 4.0 sürümüyle birlikte Android Beam özelliğini mümkün kılan NFC esaslı veri aktarımı gerçeğe dönüştü. Bu sayede NFC içeren iki cihaz kolayca veri alışverişi yapabiliyor yani bir cihazdan diğerine terfi ediyorsanız gerekli bilgiler anında aktarılabiliyor. Ayrıca NFC yongası içeren ufak boyutlu pasif anahtarlıklar da var.

Telefonunuzda NFC Var mı?

NFC iletişim mesafesi santimetre düzeyinde olduğundan buna destek veren akıllı telefonların arka kapağında NFC alıcısının yerini işaret eden logolar ve N harfi oluyor. Donanım açısından kontrol etmek içinse Ayarlar içinden Daha fazlasına girip alta indiğinizde NFC ve Android Beam seçeneklerini görebilirsiniz.

NFC Aktifleştirmek

Az önce söylediğimiz gibi Ayarlar içinden Daha fazlasına girin ve varsa Android Beam ve NFC seçeneklerine tıklayarak aktifleştirin. Artık NFC etikete ya da içeren bir diğer cihaza yaklaşınca otomatik olarak bağlantı uyarısı belirecek.

NFC Üzerinden Veri Paylaşımı

Her iki Android cihazda da NFC aktifleştirilmişse arka kapaklar birbirlerine yaklaşınca cihazlarda sesli ve titreşimli bildirim belirecek, durum işaret edilecek. Elbette bu cihazlar uyku modunda ya da ekran kilitli olmamalı. İki kullanıcıda onay verdiğinde cihazların birbirinden uzaklaştırılmaması gerekiyor.

Uygulama, Web İçeriği, YouTube Videosu Paylaşmak

NFC ile uygulama paylaşırsanız apk paketleri paylaşılmaz. Sadece Google Play mağaza linkleri gönderilir.

Web içeriği NFC ile paylaşılırsa bu adresin linki gönderilir ve varsayılan internet tarayıcı otomatik olarak açar.

YouTube videosu paylaşım seçer ve NFC tıklarsanız cihazda yüklü olan YouTube uygulaması videoya ait linki açar. Kişisel bilgileri gönderirseniz ve birden fazla Google hesabı eklenmişse hangisi olacağı sorulu ve ardından diğer cihazın ekranında belirir.

Fotoğraf gönderirseniz alıcı tıklayınca ona ait Galeri içeriğinde gösterilir.

NFC Anahtarlıkları

Bunlar içinde yer almayan pasif alıcılar, NFC destekli telefonlarla programlanabilir ve bilgi depolanır. Örneğin size ait site linki, kontak bilgisi, Bluetooth ve GPS etkinleştirme gibi komutlar depolanıp hayat kolaylaştırılabilir ya da paylaşıma girilebilir.

NFC Ödemeleri

Destek veren mağazalarda telefonu kullanarak ödeme yapabilirsiniz ama bunun için öncelikle banka kartınızı ekleyebileceğiniz ilgili uygulamaları kurmanız ve varsa root kaldırmanız gerekir. Android Pay, Samsung Pay gibi servisler çeşitli ülkelerde kullanımda.





