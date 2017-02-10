İçerikleri bulut depolama saklamak kolaylaştı ve ucuzladı ama Android işletim sistemi içinde yer alan Google esaslı yedekleme sistemi sadece belirli içerikleri kullanıyor. Buna SMS, MMS gibi metin bazlı mesajlar ve arama listeleri dahil değil.

Android: Otomatik SMS, MMS, Arama Listesi Yedekleme

Standart SMS, MMS mesajlaşma uygulamasında yedekleme olmasa da bu alanda söz sahibi belirli uygulamalarda SMS yedekleme özelliği var. Böyle bir uygulama kullanmıyorsanız SMS Backup+ kullanarak sonuca gidebilirsiniz.

Bu uygulamanın özelliği metin esaslı mesajlarınızı Gmail hesabınızda saklıyor olması. Kurulduktan sonra kolay biçimde kullanılabilen bu uygulama SMS dışında MMS mesajlarınızı da yedekliyor. Gmail adresinizde oluşturulan özel bir Gmail etiketiyle bu mesajların bulunması kolaylaştırılıyor.

Google Hangouts kullanıyorsanız Gmail adresinizdeki SMS etiketine bakın ve çok sayıda mesaj olduğunu görün. OAuth kullanarak Gmail hesabınızı ekleyen SMS Backup+ uygulaması bağlantıdan sonra Gmail adresinizi gösteriyor ve ne tür yedekleme istediğinizi soruyor.

Eğer basit biçimde tüm mesajları yedeklemek size yetmiyorsa ayarlara bakabilirsiniz. Gelişmiş ayarlar içinde yedekleme ayarları var ve örneğin MMS’leri yedekleme dışında tutabilirsiniz. Ayrıca Gmail içine eklenecek etiketin adını değiştirebilirsiniz. Google Hangouts mesajları da SMS olarak etiketlendiğinden karışıklık olmaması için örneğin SMS+ olarak değiştirebilirsiniz.

Otomatik yedekleme seçenekleriyle ne sıklıkla güncelleme yapılacağını belirleyebilirsiniz. Varsayılan seçenek olan 2 saatte bir iyi görünüyor. Tetikleme içinse SMS geldikten sonra 3 dakika içinde yedekleme mevcut. Elbette bunlar değiştirilebiliyor.







