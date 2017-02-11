Günümüzde ev ofisler moda. Artık çoğu kullanıcı bilgisayar başına geçip işini yapıyor ve yollarda saatlerce trafikle boğuşmuyor. Diğer yandan verim arttırıcı uygulamalarla işinizi daha kısa sürede bitirip verim arttırabilir, kendi sektörünüzün hızla yükselen yıldızlarından olup dikkat çekebilirsiniz.

Android: Az Çalışıp Çok Kazanmanın Yolları

Daha az çalışıp, kısa sürede işleri bitirmek ve kendimize zaman ayırmak hepimizin hayali. Peki o zaman daha kısa sürede işleri bitirmek için neler yapabilirsiniz?

Rahatsız Edicileri Azaltın

İş sırasında yaşanan dikkat dağıtıcı unsurlar zaman kaybıdır ve üretkenliği düşürür. Araştırmaya göre çalışanların dikkati 5 dakikada bir dağılıyor ve tekrar tempo kazanmaları 23 dakika buluyor. Sadece çevrenizdeki insanlar değil, e-posta, IM, sosyal medya güncellemeleri de işleri berbat edebiliyor. Bu yüzden bir nevi sosyal medya odaklı ad-blocker gibi işleyen Antisocial adı verilen internet tarayıcı eklentisini kullanarak rahata erebilirsiniz. İş sırasında Facebook ve Twitter asla açmamalısınız. Bunların bir getirisi olmaz.

Bitiş Zamanları Belirleyin

Bitiş zamanları sizi motive eder ve adeta kamçılar. Elbette diğer yandan stres de doğabilir. Bu zamanlama değerlerini girerek, hasta olduğunuz zamanlarda bile kendinizi koyuvermeyip işe sarılmanız ve ertelemesiz bitirmeniz mümkün olur. Buna uygun zamanlama uygulaması Android ortamında Deadlines Reminder ve iOS ortamında Next Deadline olarak sunuluyor.

İleri Dönük Planlama

İş yeri stresi nedeniyle aklınıza gelenleri, son anda beliren ek işleri unutabilirsiniz. Bunları not almanız, tarih girmeniz unutulmalarını engeller ve planlama yapabilirsiniz. Planner Pro uygulamasını kullanarak günlük programınızı ayarlayın, takvim uygulamanızla eşleştirin. Bu etkinliklere özel hatırlatıcılar ekleyin.

Daha Hızlı Bitirin

Slack kullanarak takım oyunu etkenini devreye sokarak işleri daha hızlı yapabilir ve böylece iyi uyumlu bir ekip kurabilirsiniz. Web, Android, iOS, Windows Phone uygulamaları olan bu servis ücretsiz ama ek özellikler için aylık üyelik gerekiyor. Diğer alternatifse Trello uygulaması.

https://slack.com/







