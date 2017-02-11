Android Beam sayesinde NFC yongalı iki Android cihazı birbiriyle tokuşturarak veri aktarımı başlatabilirsiniz. Bunun için en azından Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi yüklü olan bir cihaza sahip olmanız gerekiyor.

Android Beam Nasıl Kullanılır?

İşletim sistemi uygun ve cihazda NFC alıcısı varsa aktifleştirmeniz gerekiyor. Kullanılan uygulamaya bağlı olarak paylaşım seçenekleri değişebiliyor ve tümü Android Beam içermiyor. Bu şekilde link, görsel, kontak bilgileri, harita konumu, YouTube video linki vb paylaşılabilir. Esasında sadece dokundurarak sonuç alınabildiği için son derece basitmiş gibi görünüyor.

Kurulum

Kurulum son derece kolay. Android cihazınızdan ayarlara girdikten sonra Kablosuz ve ağlar alt menüsünde daha fazlasını görmek için tıklayın. Eğer yeni açılan alanda NFC işaretli değilse tıklayın. Daha sonra varsa Android Beam özelliğini de aktifleştirin. Artık işleme hazır durumdasınız. Alıcı cihazda da benzer ayarın yapılmış olması gerekiyor.

Kullanım

NFC özelliği aktifleştirilmiş cihazlarınızı alın ve arka kısımlarını birbirine dokundurun. NFC antenlerinin yerini tam olarak bilmiyorsanız doğru temas anını bulmak için birkaç deneme yapmanız gerekebilir. Bazı cihazlarda farklı yerlerde olabiliyor ama genelde hep arka kısımda. Ardından NFC antenleri hizalanınca sistem haberdar olacak ve sizi bilgilendiren bir uyarı gelecek.

Ekrana gelen bildirime tıklayarak onay verebilir, paylaşılan içerik türünü görüp buna göre tepki verebilirsiniz. Dosya aktarma işlemi başlayınca alt kısımda ilerleme durumunu gösteren ibre belirecek. İşlem bitince bunu bildiren bir diğer bildirim gelecek. İşlem son derece kolay ve zaten Google’ın amacı Android Beam’i geliştirirken bu derece kolay olmasını sağlamaktı.





