Android ve iOS uyumlu En İyi 5 Seyahat Uygulaması ile karşınızdayız. İş ya da eğlence amaçlı fark etmiyor, seyahate çıkmak bazen gerçekten yorucu ve göz korkutucu olabiliyor. Seyahatlerinizden önce ve seyahatleriniz sırasında ayarlamanız, planlamanız gereken rezervasyon, rota vb. işlemler için yardım ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu konularda sıkıntı yaşayan ve yardıma ihtiyaç duyan şüphesiz yalnızca siz değilsiniz. Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlar için seyahat hazırlıklarında ve seyahat sırasında size yardımcı olabilecek çok sayıda uygulama var. Dilerseniz Android ve iOS uyumlu En İyi 5 Seyahat Uygulaması nelermiş hep birlikte görelim.

Android ve iOS: En İyi 5 Seyahat Uygulaması

Worldwide City Sightseeing Uygulamaları

Worldwide City Sightseeing dünyanın önde gelen Hop-on Hop-off tur otobüs sağlayıcılarından birisi. Şirket en geniş otobüs ağlarından birine sahip ve 24 saat boyunca otobüsler için bilet alabilmenize olanak sağlıyor. Şirketin otobüs ve teknelerini takip edebileceğiniz, farklı seyahatler için bilet alabileceğiniz ve durak konumlarını öğrenebileceğiniz uygulaması bulunmakta. Bu hizmeti kullanmayı düşünüyorsanız iyi vakit geçirmek ve doğru bir planlama yapabilmek için mobil uygulamadan yardım almalısınız. Android uygulamalarına buradan, iOS uygulamalarına ise bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

TripIt: Travel Organizer

Seyahat planlarınızı çeşitli uygulamalar, dizüstü bilgisayar, not kağıtları veya aklınızda dağılmış halde tutmak için isteksizseniz TripIt: Travel Organizer’ı kesinlikle denemelisiniz. Bu uygulama, tek bir küçük pakette tüm seyahat bilgilerinizi bir araya getirmenizi sağlıyor. Uçuşlar, otel rezervasyonları, araba kiralama ve benzer diğer ögeleri içeriyor. Hatta bir dizi bilet perakendecisiyle entegrasyona sahip olması sayesinde etkinliklerinizin tarih ve saatini kaydedebilme olanağı da sunuyor. Uygulamanın ücretli Pro sürümü uçuşunuzla ilgili gerçek zamanlı bildirimler, alabileceğiniz alternatif uçuşlar, daha iyi koltuklar için uyarılar, promosyonlarla ilgili bildirimler sağlıyor.

TripAdvisor

Bir iş gezisine çıksanız dahi günün sonunda dinlenmek isteyeceksiniz. Eğlence için seyahat ediyorsanız en iyi yerleri zaten bilmeniz gerekecek. TripAdvisor içki içmek için bir yer, gezintiye çıkmak için bir park veya gün boyunca eğlenmenizi sağlayacak etkinlikler arama sürecindeki en iyi arkadaşınız olabilir. Uygulama akla gelebilecek herhangi bir yer için kullanıcı incelemelerine sahip. Veritabanında sayısız mekan ve etkinlik bulunuyor.

LiveTrekker

Bir seyahat günlüğü tutmak istiyorsanız ama oturup kağıt kalemle günlük tutmak konusunda isteksizseniz telefonunuzun seyahat günlüğünü sizin yerinize oluşturmasını sağlayabilirsiniz. LiveTrekker bu noktada devreye giriyor. Uygulama fotoğraf ve video gibi içeriklerle birlikte gezi güzergahlarınızı kaydedebiliyor. Daha sonra nereye gittiğinizi, yolda aldığınız fotoğrafları ve çeşitli diğer bilgileri tek bir yerde sunuyor. Bu kayıtları daha sona sevdiklerinizle paylaşabilir, yalnızca kendiniz için kaydedebilir ve istediğiniz zaman gözden geçirebilirsiniz. Uygulamayla kaydedebileceğiniz geziler bir veya iki günden daha uzun süreli olamıyor, ancak bir seyahat için çok sayıda kayıt oluşturup bunları daha sonra aynı kategori altında toplamanız mümkün.

LoungeBuddy

Çeşitli faktörlere bağlı olarak dünyanın birçok lüks havaalanı salonundan birine girmek için uygun olabilirsiniz. Sonuçta, güzel bir deri koltuğa oturmak yerine rahat olmayan bir sandalyede beş saat beklemek isteyen var mıdır? LoungeBuddy, anlamsız kısıtlamalar içeren garip hava limanı salonları dünyasında rehberiniz olacak. Seyahat ettiğiniz yere, kredi kartınızın türüne, havayolu şirketleri ile ayrıcalık statüsüne ilişkin bazı temel bilgileri uygulamaya veriyorsunuz. Ardından araç size ücretsiz ve ücretli olarak erişebileceğiniz bir salon listesi sunuyor. Bu kadar basit. Uygulama salonların çoğu için kullanıcı incelemelerine sahip. Dolayısıyla seçiminizi rastgele değil, kullanıcı yorumlarıyla şekillenen bilgilere göre yapabiliyor ve uçuşlarınız arasındaki saatlerce süren beklemelerinizi daha konforlu hale getirebiliyorsunuz.







