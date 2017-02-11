Akıllı saatler hayatımızın yeni bir parçası. Her ne kadar satılan akıllı saatlerin en az yarısını Apple Watch teşkil etse de geri kalan modellerde Google imzalı Android Wear işletim sistemi popüler. Bu cihazların en büyük sorunları ufak ekranda girdi ve düşük batarya ömrü.

Android Wear: Batarya Bitirmeden Haritalar ve Play Music Kullanmak

Ekranın sürekli açık tutulduğu ve GPS’in işlediği Google Haritalar uygulaması akıllı saatlerin bataryasını birkaç saat içinde bitirebiliyor. Aynı zamanda 3G üzerinden akış biçiminde Google Play Music servisini dinleyenler de saatle bir günü çıkaramıyor. Bu gibi durumlardan ötürü akıllı saatin bataryasının bitmesini engellemek için izlenmesi gereken adımları sıralıyoruz.

Otomatik Servisleri Engelleyin

Haritalar ve Music uygulamalarını açtığınızda akıllı telefonunuz ilgili servislere bağlanır ve verileri akıllı saate iletir. Otomatik olarak işleyen arka plan kontrolleri ve eşleştirmeleri yüzünden birkaç saat içinde bataryanız biter. Bu yüzden saat üzerinden müzik kontrollerini kapatmadan gereksiz servisleri kapatmalısınız. Akıllı telefonla akıllı saat arasında bağlantıyı sağlayan Android Wear uygulamasını açarak başlayın.

Ardından sağ üst köşedeki dişli sembolüne tıklayıp ayarlarına girin. Genel kısmında uygulama bildirimlerini engelle seçeneği yer alıyor. Eğer listede Google Haritalar ve Google Play Music yoksa artıya tıklayıp alt kısımdan girdilerini ekleyin. Bu ekleme işlemini iki kez tekrar edin. Arzu ettiğiniz tüm uygulamaları bu şekilde engelleyebilirsiniz ve sonrasında saat ile telefon arasında sorun yaşandığı anda tekrar listeden kaldırabilirsiniz. Artık çıkış butonuna basarak ayarlardan çıkabilirsiniz. Andrıid Wear uygulaması artık eskisi kadar fazla batarya tüketimi gerçekleştiriyor olmamalı.

Akıllı Saatten Haritalar Kullanıp Google Music Dinleyebilir miyim?

Evet bunları saatten kullanmaya devam edebilirsiniz ama ne zaman olacağına karar vermelisiniz. Her seferinde Android Wear uygulamasını açıp ayarlardan değiştirmenize gerek yok. Kısayol olarak basit biçimde adı geçen uygulamaları doğrudan saatinizden çağırın. Böylece sorun aşılmış olur.







