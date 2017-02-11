Android Nougat kurulu Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge‘de ekran parlaklığını bildirim alanından ayarlamak için izlemeniz gereken aşamalara değiniyoruz. Android 7.0 Nougat güncellemesi Galaxy S7 ve S7 Edge akıllı telefonlara heyecan verici çok sayıda yeni özellik ve görsel iyileştirmeler kazandırdı fakat güncellemenin eksileri de var. Kullanıcıların sürekli erişme gereksinimi duyduğu, ekran parlaklığını ayarlamayı sağlayan kaydırma çubuğu bildirim alanındaki panelin ikinci katmanına taşınmış vaziyette. Yani ekran parlaklığını ayarlamayı sağlayan kaydırma çubuğuna erişmek için bildirim alanından aşağı doğru çekme hareketi yaptıktan sonra ikinci katmana erişmek için aynı kaydırma hareketini tekrarlamak gerekiyor. Bu da ilgili araca erişmeyi zorlaştıran ve vakit kaybettiren bir durum. Dilerseniz Android Nougat kurulu Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge‘de ekran parlaklığını bildirim alanından ayarlamak için yapmanız gerekenlere değinelim.

Galaxy S7: Ekran Parlaklığını Bildirim Alanından Ayarlamak

Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge’deki bu değişimin kaynağı esasında Android Nougat’ın özelliği, yani Google’dan temel alıyor. Ekran parlaklığını Android Marshmallow kullanırken kolayca ayarlayabilen akıllı telefon sahipleri için şüphesiz sinir bozucu bir durum. Bildirim alanındaki panele ulaşmak için ekranın en üst kısmından kaydırma yapmak da gerekmekte. Önceki sürümlerde ana ekranda herhangi bir simgenin bulunmadığı alanlarda aşağı doğru kaydırma yapınca bildirim alanındaki panele erişebiliyorduk, ekranın en üst kısmından kaydırma yapmak zorunda değildik. Tabii bu esasında başka bir tartışma konusu.

Öncelikle bildirim alanından aşağı doğru kaydırma yapın ve ardından tekrar aynı hareketi yapın, aralarında ekran parlaklığını ayarlamayı sağlayan kaydırma çubuğunun da bulunduğu tüm kısayollara erişebileceksiniz.

Kaydırma çubuğunun sağ tarafında küçük bir ok simgesi göreceksiniz, ona dokunun.

Parlaklık ayarları karşınıza gelecek, buradan Show control on top seçeneğini etkinleştirmeniz yeterli olacaktır.







