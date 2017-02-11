iPhone‘da müzik kesmek, kırpmak ve düzenlemek için yararlanabileceğiniz faydalı bir uygulama ile karşınızdayız. Apple iPhone basitlik ve kolay kullanılabilirliği hayli ön planda olan bir akıllı telefon; tabii kullanıcılar iPhone’da kolayca gerçekleştirilebilen gündelik işlemler dışında zaman zaman gelişmiş araçlara ve ileri düzey işlevlere de ihtiyaç duyabiliyor. Bu noktada doğru araçların yani App Store’dan yüklenecek doğru uygulamaların kullanımı önemli. Favori şarkınızın bir bölümünü zil sesi olarak kullanmak ya da arkadaşlarınızla paylaşmak için kesme / kırpma işlevine sahip bir araca ihtiyaç duyabilirsiniz. App Store’da bu işlevde çok sayıda uygulama var fakat bir kısmı ücretli ve yüksek fiyat etiketleri taşıyor, ücretsiz olanlar ise reklama boğulmuş vaziyette. Ancak ücretsiz ve rahatsız edici oranda reklam içermeyen çok başarılı bir uygulama var, adı Hokusai Audio Editor. Dilerseniz iPhone‘da müzik kesmek, kırpmak ve düzenlemek için kullanabileceğiniz bu uygulamayı daha yakından tanıyalım.

iPhone: Müzik Kesmek, Kırpmak ve Düzenlemek

Uygulama oldukça sade bir arayüze sahip ve ses editörlerindeki alışılageldik zaman çizgisini barındırıyor. Tasarımda amaca odaklanıldığı açık. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma hareketiyle müzik dosyasındaki doğru anı kolayca tespit edebiliyorsunuz. Ardından sürükle bırak yöntemiyle elde etmek istediğiniz müzik parçasını belirlemeniz yeterli. Uygulama tamamen ücretsiz ve reklamlar oldukça makul seviyede.

Projelerinizi paylaşmak için sağ üst kısımdaki ayarlara erişim sağlayan butona dokunun ve Share Audio seçeneğine gidin. Buradan çalışmayı yakınlardaki cihazlara AirDrop ile gönderebilir, Apple Message ve Mail ile paylaşabilir, iMovie ve benzer diğer uygulamalara aktarabilirsiniz. Parçayı iCloud’a yüklemek de mümkün.

Hokusai Audio Editor iPhone ve iPad‘inde müzik kesmek, kırpmak ve düzenlemek isteyen kullanıcıların mutlaka denemesi gereken başarılı bir araç olarak ön plana çıkıyor.







