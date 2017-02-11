Android ve iOS cihazlarda WhatsApp Grubuna Gönderilen Mesajları Kimlerin Okuduğunu Öğrenmek mümkün. 1 milyarı aşkın sayıda kullanıcıya ulaşan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ülkemizde de çok yaygın şekilde kullanılıyor. Akıllı telefon sahibi hemen her kullanıcının cihazında WhatsApp yer almakta. Tabii uygulamayı herkes aynı şekilde, sıklıkta ve şekillerde kullanmıyor. Bilindiği gibi WhatsApp’ta grup oluşturma özelliği var ve gruplar 256 kişiye kadar ulaşabiliyor. İş, eğitim, arkadaşlık, komşuluk, halı saha takımı ve akla gelmeyecek yüzlerce çeşit şekilde ilişki içerisinde olan insanlar WhatsApp’ta grup oluşturarak kolay ve pratik iletişim kurabiliyor. Gruplarda ses kaydı, fotoğraf ve video da paylaşılabiliyor. Çok sayıda kişinin yer aldığı bir WhatsApp grubuna mesaj gönderdiğinizde mesajınızı herkes o an görüntüleyemeyebilir. Gruba gönderdiğiniz mesajın kimler tarafından okunduğunu, kimlerin akıllı telefonuna ulaştığını öğrenme ihtiyacı hissedebilirsiniz. WhatsApp Grubuna Gönderilen Mesajları Kimlerin Okuduğunu Öğrenmek için bu aşamaları izlemeniz yeterli olacaktır.

WhatsApp Grubuna Gönderilen Mesajları Kimlerin Okuduğunu Öğrenmek

Öncelikle WhatsApp’ı açın ve mesajı gönderdiğiniz grubun başlığına dokunun. Arayüzde gönderdiğiniz, iki gri tick işaretli mesajınıza basılı tutun. Bildiğiniz gibi gruptaki tüm katılımcılar mesajı okuduğunda bu işaret mavi renge bürünmekte.

Mesaja basılı tuttuğunuzda seçilecek ve mavi kutucuk oluşacaktır. WhatsApp arayüzünde üst çubukta yer alan i simgesine dokunun.

Mesaj bilgisi başlığı altındaki Okuyan kişi bölümünde mesajınızı okuyan kişileri, İletilen kişi bölümünde ise mesajınızın telefonuna iletildiği fakat mesajı henüz okumamış arkadaşlarınızı görebilirsiniz.







