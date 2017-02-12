Google’ın akıllı saatler için geliştirdiği sadeleştirilmiş Android sürümü olan Android Wear kısa süre önce güncellendi ve Android Wear 2.0 halini aldı. Belirli iyileştirmeler var ve akıllı telefon olmadan da akıllı saat kullanılabiliyor. Bizim ele alacağımız konuysa akıllı saatle akıllı telefonu yönetmek.

Android: Akıllı Saati Kumanda Gibi Kullanmak

Bu kez en sık istenen özelliklerden biri olan akıllı saati kullanarak akıllı telefon kamerasını yönetmek bizlerle. Maalesef ödemeli bir uygulama olan PixtoCam’ı akıllı telefonunuz için satın almanız ve kurmanız gerekiyor. Elbette akıllı saatiniz ve akıllı telefonunuz yeni nesil seçeneklerden biri olmalı.

Android Wear işletim sistemi yüklü olan akıllı saatinize bu uygulamayı kurduktan sonra Bluetooth bağlantısı üzerinden akıllı telefonunuzla bağlantıda kalması gerekiyor. Demek oluyor ki Bluetooth kapsama alanı dahilinde yani yaklaşık 10 metreye kadar akıllı telefonun kamerasını akıllı saatten kontrol edebilirsiniz. Bu yüzden genelde selfie çekimleri ve grup çekimleri sırasında karşısına geçip saat ekranına dokunarak sonuca gidebileceksiniz.

İşin ilginci flaş aktif olmadıkça akıllı telefonun kamerası sessiz biçimde kayda geçiyor yani odadakilerin haberi olmuyor. Odadaki biri akıllı telefonunuzu eline alıp oynamaya başlarsa saatinizden tıklama komutu vererek telefonun ön kamerasıyla kullanan kişinin selfie’sini gizlice çekebilirsiniz.

PixtoCam ile kamerayı kontrol etmek kolay. Flaş ayarları, fotoğraf çözünürlüğü seçilebiliyor, geri sayaç çalıştırılabiliyor. Basit biçimde stock kamera uygulamasındaki ayarlar akıllı saat ekranına geliyor. Saat ekranında beliren yuvarlak maviye tıklayın ve geri sayım bitince çekim gerçekleşsin. Ardından çekilen fotoğraf akıllı saat ekranında gösterilsin. Elbette akıllı saatin ufak ekranına bakıp fotoğraf netliğini anlamak çok da kolay değil.

Bu örnekte akıllı telefondaki Google Camera uygulaması uzaktan kontrol ediliyor ve akıllı telefona ek bir uygulama kurulmuyor. Google Camera dışındaki uygulamaları kullanan akıllı telefonlarda uyum sorunu yaşanabilir ama Play markette diğer seçenekler de yer almakta. Sorun çıkarsa iki saat içinde iade edip paranızı geri alabilirsiniz.





