Android uyumlu en güvenli 5 web tarayıcısı ile karşınızdayız. Birçok kullanıcı akıllı telefonlarıyla çeşitli internet sitelerinde gezinirken güvende olduğunu düşünüyor. Ancak günümüzde sayısız kötü niyetli / casus yazılım bulunmakta ve internet kullanıcıları her an için tehdit altında. Web gezintilerinde güvende olduğunuzdan emin olmak için Android işletim sistemli akıllı telefonunuza yükleyebileceğiniz başarılı web tarayıcıları mevcut. Dilerseniz Android için en güvenli 5 web tarayıcısı çözümüne daha yakından bakalım.

Android: En Güvenli 5 Web Tarayıcısı

Ghostery Browser

Güvenlik konusunda hassas olan kullanıcılar için oldukça ideal bir web tarayıcısı. Ghostery Browser ile yapılan tüm web gezintileri varsayılan olarak gizli sekme / pencere modunda gerçekleştiriliyor, yani tarayıcı kapatıldığında web geçmişi, indirilen dosyalar, formlar, çerezler ve girilen kullanıcı adı / parola bilgileri otomatik olarak siliniyor. Uygulama aynı zamanda internette hızlı gezinti imkanı sunuyor.

Dolphin Zero

Bu web tarayıcısına birçok Android kullanıcısının aşina olduğunu tahmin ediyoruz. Dolphin Zero da tıpkı bir önceki uygulama olan Ghostery Browser gibi tüm çerez, form bilgisi, parolalar ve diğer önbellek içeriklerini geride bırakmadan temizliyor. Bünyesinde Adblock özelliği de mevcut yani reklam engelleyebiliyor. Arayüzü oldukça temiz ve web sayfalarını hızlı şekilde görüntüleyebiliyor.

Güvenli web tarayıcıları arasında bizim favorimiz Krypton. Bu tarayıcı her zaman için HTTPS protokolünü kullanıyor ve açılan sekmeleri izole ederek sekmeler arasında veri akışı gerçekleştirilmesini engelliyor. Güvenlik konusuna önem veren kullanıcıların mutlaka denemeleri gereken bir uygulama. Geçmiş, çerez ve kullanıcı adı / parola bilgilerini asla cihazda saklamadığını da belirtelim.

Javelin Incognito Browser

Özellikle kütüphane ve üniversite ağlarını sıklıkla kullanan öğrencilerin yakından tanıdığı bir çözüm olan uygulama Wi-Fi ağlarındaki engellemeleri proxy çözümü aracılığıyla aşmanıza olanak tanıyor. Tarayıcıda gizli gezinme ve reklam engelleme özellikleri de yer alıyor.

CM Browser – Fast & Secure

CM Android işletim sistemli akıllı telefon sahiplerinin yakından tanıdığı bir firma. Çok sayıda başarılı uygulamanın arkasındaki geliştirici ekibin web tarayıcısı çözümü de oldukça iyi ve internet sitelerinde güvenli gezinme, tehdit içeren / sizi takip eden script’leri engelleme gibi avantajlar sunuyor.







