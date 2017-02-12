Google’ın en sevilen ve sık kullanılan servislerinden biri olan Haritalar senelerden beri ücretsiz olarak sunuluyor. İlk senelerde kullanabilmek için sürekli çevrimiçi kalmak ve 3G bağlantısını kullanmak şarttı ve belirli kullanıcılar, özellikle de yurtdışına geziye gidenler şikayetçi oluyordu.

Android: Google Haritalar Çevrimdışı Kullanmak

Beklenen gerçekleştir ve Google Haritalar uygulamasına çevrimdışı kullanım desteği eklendi. Bu özellikle birlikte kullanıcılar seçtikleri belirli bir şehir ya da alana ait harita içeriğini cihaz belleğine indirip çevrimdışı olduklarında bile Google Haritalar kullanabiliyor.

Bunu gerçekleştirmek için yapmanız gereken Google Haritalar uygulamasını kurduktan sonra ayarlara girip çevrimdışı alanlar kısmına bakmak. Bu alana ekleyeceğiniz haritayı gerçek harita üzerinde sınırlarıyla gösterin ve seçili alanın yoğunluğuna bağlı olarak birkaç yüz MB tutabilecek harita bilgisinin cihaza indirilmesi için bekleyin. Diğer seçenekse haritada işaret noktasına uzun bastıktan sonra beliren seçenekler arasından indirme butonuna basmak.

İndirilen haritalar indirme tarihinden itibaren 30 gün boyunca kullanılabiliyor. Ardından zaman aşımı yaklaşınca Android cihazda bildirim gelerek haritanın tekrar indirilmesi ve bilginin güncellenmesi isteniyor. Bu yüzden Wi-Fi bağlantısı kullanıyorsanız bildirim gelince güncelleme komutu verip haritanın en güncel haline terfi etmelisiniz.

Çevrimdışı kullanımda herhangi bir fark yok. Normal biçimde Google Haritalar kullanın ve 3G/4G bağlantısı açık olmasa bile dışarıda dolaşırken daha önceden indirdiğiniz haritaları anında ekranda görün. Elbette sürekli güncellenen ve çevrimiçi şartı olan trafik bilgisi, navigasyon sırasında alternatif yol önerileri vb de geçerli olmayacak ama yine de çevrimdışı kullanım son derece etkileyici ve kullanışlı.





