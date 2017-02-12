Android‘li akıllı telefonlarda klavyeye dil eklemek mümkün. Akıllı telefonlar son yıllarda hem donanımsal hem de yazılımsal özellikler açısından oldukça gelişti ve mobil işletim sistemleri neredeyse kişisel bilgisayarlarımızda kurulu işletim sistemleri kadar kompleks hale geldiler. Akıllı telefonlarımızda çok çeşitli özelleştirmelere gidebiliyoruz, özellikle Android işletim sistemli cihazlar bu konuda kullanıcılarına önemli bir hareket alanı sağlıyor. Globalleşen dünyada Android’li cihazınızda klavyeye birden fazla giriş dili ekleme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Android‘de klavyeye dil eklemek için çok sevdiğimiz üçüncü parti bir araçtan yararlanmanız mümkün.

Android: Klavyeye Dil Eklemek

Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda klavyeye dil eklemek için öncelikle Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak Swiftkey uygulamasını indirin. Uygulama cihazınızda ön yüklü olarak geliyorsa bu aşamayı atlayın.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Karşınıza gelen arayüzdeki sekmeler arasından Languages option‘a dokunun. Burada klavyeye ekleyebileceğiniz onlarca dil girdi seçeneği listelenecektir. Bu bölümden klavyeye kazandırmak istediğiniz dil paketini seçin ve indirin. Klavyeye kazandıracağınız dili akıllı telefondaki tüm çalışma ve uygulamalarınızda kullanabileceğinizi unutmayın.

Tabii işiniz / ilgi alanlarınız gereği birden fazla dil paketine ihtiyaç duymanız da olası. Böyle bir durum söz konusuysa birden fazla dil paketi indirip akıllı telefonunuzun klavyesi ile çoklu dil girdisi yapabilmeniz mümkün.

Daha sonra herhangi bir dil paketine ihtiyacınız kalmadığında bu dili klavyeden çıkarma gereği duyabilirsiniz. Bu durumda Swiftkey uygulamasını açıp ilgili dil paketini devre dışı bırakabilirsiniz.

Swiftkey çoklu dil desteğine sahip en başarılı Android klavye uygulamalarından birisi konumunda, böyle bir ihtiyacınız varsa uygulamaya mutlaka şans tanıyın.





