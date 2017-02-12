Bundan bir sene kadar kullanıma girmiş olan Google Photos servisi bulut depolama esaslı fotoğraf saklama ve paylaşım dünyasını yeniden şekillendirdi. Picasa yerini alan bu yeni seçenek belirli alanlarda Picasa’dan geri kalsa da cihazlar arası fotoğraf paylaşımını kolaylaştırdı.

Google Photos İpuçları

200 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan servisin altyapısı esasında Google Drive bulut depolama servisi olmakta. Fotoğraf saklama, paylaşma yanında düzenleme ve organize etme özellikleri de var. İşin güzeli Google Drive ücretsiz alanı sınırlı olsa da Google Photos’a gönderilen fotoğraflarda depolama alanı yani sayı sınırı yok. Özel iOS ve Android uygulamaları olan servise web üzerinden de erişilebiliyor.

Fotoğraf Yüklemek

İnternet tarayıcı kullanarak bilgisayarınızdan fotoğraf yüklemeniz birkaç tıktan ibaret. İsterseniz sürükle bırak bile yapabilirsiniz. Çoğu kullanıcı Google Photos kurarak mobil cihazlarındaki fotoğrafları bu şekilde yedekliyor ve diğer cihazlarından görebiliyor. Uygulamayı mobil cihaza kurun ve ayarlara girip yedekleme ve eşleştirmeyi aktifleştirin.

Bu seçenekten sonra bir soru yöneltilerek fotoğraf boyutu seçmeniz istenecek. Sınırsız depolama için yüksek kalite seçmelisiniz. Orijinal boyut seçer ve 16 MP üstü dev fotoğraflar gönderirseniz kapasite Google Drive ile bağlantılı.

Organize Etmek

Fotoğraflarınızda yer alan EXIF bilgilerine bakılarak tarih, çekilme tarihi, yeri gibi bilgiler elde edilir. Ayrıca fotoğrafların hizalaması, yer alan içerikler de analiz edilir ve buna göre kolayca organize edip arananı bulma imkanı sağlanır.

Google’ın fotoğraflarda yer alan insan yüzlerini tarayıp benzer kişileri bir arada organize etmesi hoşunuza gitmediyse mobil uygulama ayarlarına girip “Benzer Yüzleri Grupla” seçeneğini kapatabilirsiniz.

Arama Yapmak

Google’ın en güçlü olduğu alan arama ve Google Photos bu alanda da başarılı. Konum, içerik, bilgi, kişi adı, nesne vererek kolayca arama yapabilirsiniz. Emoji karakterlerini kullanarak bile buna benzer fotoğrafları aratabilirsiniz!

Fotoğraf Paylaşım

Google Photos elbette paylaşımı da ön plana çıkarıyor ve kendi sosyal ağı olan Google+ için destek sağlıyor. Çevrenize eklediğiniz diğer Google+ üyelerinin paylaştığınız fotoğrafları görmesi son derece kolay. Ayrıca izin yönetimi sayesinde fotoğraflarınızın gizliliği korunuyor ve sadece izin verdikleriniz görebiliyor. Paylaşım seçeneklerine girip sadece linke sahip olanlar, herkes ya da Google+ çevresi için seçim yapabilirsiniz. Paylaşma işlemine son vermek istediğinizde kolayca değişiklik yapmanız da mümkün.





