Mac ile iPhone arasında gidip gelirken belirli içerikleri paylaşmak mı istiyorsunuz? Apple ekosisteminde bu mümkün çünkü iCloud bulut depolama devrede. Okuma listesi sayesinde Safari içeriği Mac ile mobil arasında paylaşılabilir.

iOS: Safari İle Çevrimdışı Okumak

Apple Safari internet tarayıcıda yer alan özellikle açık sayfalara hızlı biçimde diğer cihazlarınızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca okuma listesi sayesinde içeriği çevrimdışı okumak üzere saklayabilirsiniz.

Bu bir yer adresi listesi olmadığı için işi biten içerikler bu alandan silinmeli. Bu nedenle kategoriler için klasörler eklenemez. Hiç kullanmamış olsanız bile okuma listesi aktif durumda olabilir. Safari’nin iCloud bağlantısı sayesinde eşleştirme gerçekleşir. Mac sistemde iCloud ayarlarına girip Safari seçili mi bakabilirsiniz. Ardından iOS cihazda Ayarlar uygulamasında iCloud açıp Safari işaretleyin.

Okuma Listesine İçerik Eklemek

Mac sistemde paylaş menüsüne tıklayıp okuma listesine ekleyin. iOS cihazda Safari içinden paylaşa basıp okuma listesine ekleyin. Linklere uzun basıp eklemek de mümkün. Aynı zamanda Safari dışındaki RSS okuma vb uygulamaları da okuma listesine ekleme yapabiliyor. Eklenen sayfalar tüm içeriğiyle saklanıyor. Video, dinamik içerik ve reklamlarsa dahil edilmiyor. Bu yüzden YouTube videosu eklemeyi denemeyin.

Bu içerik cihazınızda saklandığı için yer işgal edecek ama çevrimdışı okuyabileceksiniz. Kaplanan yeri görmek ve geri kazanmak için Ayarlar uygulamasında Genel kısmında Depolama ve iCloud alanına girip Depolama yönet komutu verin ve Safari’yi görün. Çevrimdışı okuma listesi silinirse linkler silinmez ama cihazdaki dosyaları silinir.

Okuma Listesine Erişim

Safari başlatın ve Yer imleri butonuna basıp bu alanda yer alan okuma gözlüğü sembolünü seçin. Böylece okuma listeniz gelecek.

Safari adres satırındaki dört satırlı sembole basıp Okuma moduna geçerseniz metin büyür, arka plan siyah olur ve okumak kolaylaşır.





