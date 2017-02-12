Mutlaka denemeniz gereken 6 Android uygulaması ile karşınızdayız. Google Play uygulama mağazası hızla büyüyor. Mağaza şu an farklı işlevlere ve özelliklere sahip harika uygulama ve oyunlar içermekle birlikte bunlara her geçen gün yenileri dahil oluyor. Haliyle bu kadar çok seçenek arasında birçok kullanıcının bocaladığını ve doğru seçimler yapma konusunda zorlandıklarını biliyoruz. Bu rehberi kaleme alan editörünüzün kısa bir süre önce Windows Phone işletim sistemli Microsoft Lumia modelinden Android işletim sistemli bir cihaza geçiş yapan arkadaşı Google Play’in uygulama mağazasındaki çeşitliliği gördüğünde şaşkınlığını gizleyememişti.

Android işletim sistemli akıllı telefonunuz için yeni ve başarılı uygulamalar arayışındaysanız burada bir araya getirdiğimiz, kendi alanlarında başarılı uygulamaları mutlaka görmelisiniz. Dilerseniz mutlaka denemeniz gereken 6 Android uygulaması nelermiş yakından bakalım.

Mutlaka Denemeniz Gereken 6 Android Uygulaması

Action Launcher 3

Android işletim sisteminin büyük oranda özelleştirilebildiğini sıkça belirtiyoruz. Bu süreçte kullanıcılar çoğunlukla launcher’lardan faydalanıyor. Android dünyasında en sık kullanılan launcher’lardan birisi Nova. Sonrasında ise Action Launcher 3 geliyor. Araç ilk bakışta size biraz farklı görünebilir ama adaptasyon sürecinin ardından vazgeçemeyeceğiniz bir arayüz halini alacak. Hızlı sayfalar, kolayca erişilebilen uygulama tepsisi, araç çubuğu, sayısız jest ve kısayollar, dilediğiniz uygulamalara pratik ulaşım sağlayan arayüz ve çok daha fazlası elinizin altında.

Phonograph

Android için geliştirilen en başarılı müzik oynatıcılarından birisi olan Phonograph PowerAmp gibi uygulamaları unutmanıza, çok gerilerde bırakmanıza neden olacak. Sade ve minimal bir arayüze ev sahipliği yapan araç akıcı animasyonlarıyla gönlünüzü fethedecek. Aslında söyleyecek fazla bir şey yok; harika bir arayüz içeriyor, çok sayıda dosya tipini destekliyor, reklam içermiyor ve Google Play mağazasından ücretsiz indirilebiliyor.

MK File Manager

MK File Manager Android kullanıcılarını tatmin edecek başarılı bir dosya yöneticisi. Dosya kesme, kopyalama, yapıştırma, taşıma, arşiv dosyalarını genişletme ve arşiv dosyası oluşturma işlevleri hazır. Sade ve minimal kullanıcı arayüzü kafa karıştırmıyor, göz yormuyor. Bir dosya yöneticisinden fazla beklentisi olmayan kullanıcılar için adeta biçilmiş kaftan.

Google Photos

Bizim fikrimizi soracak olursanız Google Photos son dönemlerde kullanıma sunulan en başarılı uygulama olabilir. Otomatik ve limitsiz fotoğraf yedekleme, harika arama algoritması, kolay düzenleme ve akıllı albüm oluşturma özellikleriyle ön plana çıkmayı başarıyor. Aynı zamanda harika bir fotoğraf yönetim aracı. Fotoğraflarınıza Android, iOS cihazlardan ya da web tarayıcılarından kolayca ulaşabileceksiniz.

Layout

Layout, Android işletim sistemli akıllı telefonlar için geliştirilen en başarılı kolaj oluşturma uygulamalarından birisi konumunda. Instagram tarafından geliştirilen bu araç minimal ve kolay kullanılabilen arayüzüyle fonksiyonalite ve özelliklerden taviz vermiyor. Bir kolaj oluşturmak için 9 adete kadar fotoğraf seçebiliyorsunuz. Yerleşimi dilediğiniz gibi düzenledikten sonra harika filtrelerle çalışmanızı özelleştirmeniz mümkün.

Fleksy

Fleksy popüler Google Keyboard ve Swiftkey uygulamaları kadar bilinmese de çok başarılı bir klavye uygulaması. Temalar ve çok sayıda özelleştirme seçeneği barındırıyor. Klavyenin yüksekliğini ayarlama, fazladan bir satır ekleme / çıkarma, boşluk çubuğunun yanı sıra sayı satırını gösterme / gizleme gibi seçenekler var. Sezgisel jest ve eklentilerden yararlanmanız da mümkün.







