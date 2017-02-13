Android platformu için bilgisayardan SMS göndermek adına kullanabileceğiniz 3 başarılı uygulama ile karşınızdayız. Günümüzde insanlar iletişim kurmak için telefon görüşmelerinden çok mesajlaşmayı tercih ediyor. Anlık mesajlaşma uygulamaları önem kazanmış olsa da kısa mesajlaşma yani SMS ölmüş değil. Gündelik yaşamınızda işlemleri hızlandırmak ve üretkenliğinizi artırmak adına bilgisayardan SMS göndermek isteyebilirsiniz. Android’li akıllı telefon ve kişisel bilgisayarı eşitleyerek bilgisayardan SMS gönderimini sağlayan çeşitli Android uygulamaları mevcut. Dilerseniz bilgisayardan SMS göndermek için kullanabileceğiniz araçlara göz atalım.

Android: Bilgisayardan SMS Göndermek İçin 3 Uygulama

Pushbullet

En iyi Android uygulamalarından birisi olan Pushbullet bizim de severek kullandığımız araçlardan biri. Bilgisayardan SMS gönderebilmenin yanı sıra dosya aktarımı ve bildirimleri PC’den alma olanağı da sunuyor. Hafif bir uygulama ve kullanımı da oldukça kolay. Android işletim sistemli akıllı telefonunuza Pushbullet uygulamasını, bilgisayarınıza ise Pushbullet’ın web tarayıcısı eklentisini yüklüyorsunuz. Ücretli ve ücretsiz versiyonları bulunmakta. Ücretsiz versiyonda aylık 100 adete kadar SMS gönderimi ve limitsiz dosya paylaşımı mümkün. Pushbullet’ı kullanmayı düşünüyorsanız uygulamanın Pro versiyonuna terfi etmenizi öneriyoruz.

Mighty Text

Listemizde ikinci sırayı Mighty Text uygulaması alıyor. Uygulama adından da anlaşılabileceği üzere mesaj gönderme, MMS gönderme, bildirimleri görüntüleme ve düşük pil uyarısı bildiriminde bulunma gibi işlevlere sahip. Tıpkı Pushbullet uygulamasında olduğu gibi ücretli ve ücretsiz versiyonları bulunmakta. Mighty Text’in ücretsiz versiyonunda aylık 250 adete kadar SMS gönderebiliyorsunuz. Bu limiti aşmak isterseniz uygulamanın ücretli versiyonuna yükseltme yapmanız gerekecek.

AirDroid

Listemizde son sırada AirDroid var fakat uygulama özellikleri anlamında diğer araçlardan zayıf değil. Android kullanıcılarının yakından tanıdığı bu popüler araç bilgisayardan SMS gönderiminin dışında rehber yönetimi, fotoğraf ve videoları yedekleme, tek tıkla ekran görüntüsü alma ve dosya transferi gibi çok sayıda işlev barındırıyor. Tıpkı diğer araçlarda olduğu gibi AirDroid’in de ücretli ve ücretsiz versiyonları hazırlanmış durumda ve ileri düzey beklentileri olan kullanıcıların ücretli versiyona yönelmeleri tavsiye edilmekte.







