Android‘de sahte konum oluşturmak için izlemeniz gereken aşamaları ele alacağız. Android kullanıcıları çeşitli sebeplerle sahte konum oluşturma ihtiyacı hissedebilir. Buna uygulama geliştiricileri ya da yaşadığı ülkede kullanıma açık olmayan bir servisi kullanmak isteyen akıllı telefon sahipleri ihtiyaç duyabiliyor. Sahte konum oluşturmak için çoğu durumda root erişimi sağlamak gerekiyor fakat Floater uygulaması Android’de root erişimine gereksinim duymayarak ön plana çıkmayı başarıyor. Geliştirici Seçenekleri’ndeki ilgili seçeneği etkinleştirdikten sonra yüzen pencere formunda çalışan uygulama ile kolayca sahte konumlar oluşturabiliyorsunuz. Dilerseniz işlemi nasıl gerçekleştirebileceğinize değinelim.

Android: Sahte Konum Nasıl Oluşturulur?

Cihazınızda Developer Options / Geliştirici Seçenekleri menüsünü etkinleştirmelisiniz. Bunun için cihazda Settings » About phone » Build number (Ayarlar – Telefon Hakkında – Sürüm Numarası) yolunu izleyin ve bu seçeneğe 7 kez dokunarak Developer Options (Geliştirici Seçenekleri) menüsünü etkinleştirin.

Floater uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin. Android’de Settings – Developer Options (Ayarlar – Geliştirici Seçenekleri) yolunu izleyin ve Select mock location app seçeneğine dokunup Floater‘ı seçin.

Şimdi Floater uygulamasını çalıştırın ve arayüzdeki haritadan dilediğiniz konumu seçin. Hedef butonunu kullanabilir ya da elle GPS koordinatı girebilirsiniz. Haritada yakınlaştırma ve uzaklaştırma da yapabiliyorsunuz. Dilediğiniz konumu belirledikten sonra uygulama arayüzünde sol altta yer alan oynatma tuşuna dokunun.

Sahte konum oluşturulacaktır. Bu duruma son vermek için Floater arayüzünde sol altta yer alan durdurma butonuna dokunabilirsiniz. Uygulamayı kapatmak içinse uygulama penceresinin sağ üstündeki çarpı simgesini kullanmanız yeterli olacaktır.

Floater’ın kullanımı oldukça kolay ve araç görevini başarıyla yerine getirebiliyor. Pokemon GO gibi oyunlarda kullanışlı olacaktır fakat bu tür oyunlarda da hilelere karşı kontrol mekanizmaları olduğunu ve hesabınızın engellenebileceğini unutmayın.







