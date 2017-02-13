Root işlemi çoğu zaman riskli gibi görünse de işini bilen deneyimli kullanıcılar cihazlarının sınırlarını zorlamasını biliyor. Root yetkisi sonrasında çok daha karmaşık işlemler yapılabiliyor. Bunlardan biri işlemci hızını frenleyerek bataryanın daha uzun dayanmasını sağlamak.

Android: Tasker İle İşlemci Hızını Frenlemek

Bu işlemi gerçekleştirebilmek için nispeten yeni nesil bir akıllı telefona gerek var. Elbette Tasker kurulması ve root edilmiş olması şart. Her ne kadar root yetkisi alan kullanıcıların büyük kısmı işlemci söz konusu olduğunda overclock ile hız aşırtıp performansı arttırmayı düşünüyor ama aslında benzer bir işlem olup tersine odaklanan hız frenleme ise batarya ömrünü arttırmaya odaklanıyor çünkü oyunlar haricinde işlemciler zaten yeterince hızlı ve hız aşırtmaya gerek yok.

Android işletim sistemli cihazlarda işlemci yönetimini Kernel çekirdek kodları üstleniyor. Farklı ayarlarla batarya korumadan en yüksek performansa kadar farklı profiller uygulanabiliyor. İşlemci içinde yer alan çekirdeklerin her biri bağımsız olarak farklı frekanslara çıkabiliyor. En yüksek ve düşük frekanslar arasındaki geçişlerin kademeleri, değişim hızı ve sıklığı bu profillerle belirleniyor. Örneğin performans modunda çekirdeklerin tümü aktif ve en yüksek hızda ama bundan ötürü ısınma artıyor ve batarya çabuk bitiyor. Aksine uyku modunda çekirdeklerin tümü en düşük frekansta.

Overclock yaparak desteklenen en yüksek frekansı örneğin 2 GHz’den 2.3 GHz değerine çıkarıyoruz ama işlemci modeli ve biraz da şansı bağlı olarak sistem donabiliyor ya da sorunsuz çalışabiliyor. Bu durumda batarya tüketimi ve ısı daha da artıyor yani dikkat şart!

Tasker ile kolları sıvamak için önce yeni bir görev oluşturun ve artı butonuyla yeni bir aksiyon ekleyin. Sistem ve CPU seçin, Governor kısmında işlemci davranışını belirleyin. Güç korumadan performansa kadar seçenekler var. Ardından en düşük ve yüksek frekansı seçin. Core 0 ile ilk çekirdek düzenleniyor. Diğerleri için de benzer işlem yapılabilir. Güç koruma yani başlıkta söylediğimiz işlemci frenleme için en yüksek frekansı normalin yüzde 75’i bir değerle sınırlayın.

Geri gidin ve değişiklikleri kaydedin. Profiller sekmesine geçip yeni işlemci ayarları için tetikleyici girin. Uygulamalar çalışırken yüksek performans, ekran kapalıyken düşük performans yaklaşımı uygulanabilir. Her bir cihaz ve işlemci farklı olduğu için ayarlarda düzenleme ve iyileştirme yapmanız, farkları gözlemlemeniz gerekiyor. Analiz içinse CPU-Z uygulamasını kurup kullanabilirsiniz.







