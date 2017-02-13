Tasker uygulaması belirli işlemleri otomatikleştirmek için kullanılıyor olsa da aynı zamanda özel paneller geliştirip bunları istenen biçimde tasarlamak için de kullanılıyor. Bu az bilinen özelliğini sizlere tanıtmak istedik.

Android: Tasker İle Özel Kontrol Paneli Hazırlamak

Tasker ile sahne oluşturmayı öğreneceğimiz bu konuda uygulamayla gelen dahili sahneler esas alınarak üzerine inşaa etmemiz mümkün. Genel bir ekran üzerine butonlar ekleyip boyutlandırmak ve yerlerini düzenlemek mümkün. Maalesef Tasker uygulamasını satın almanız gerekiyor.

Tasker içinde yer alan sahneler, içine butonlar, metin, görsel yerleştirilebilen pencereler gibi düşünülebilir. Tam ekran aktiviteden açılan pencereye kadar seçim mümkün. Ekranı kaplayan ve şeffaf yapısıyla arka planı kısmen gösteren sahneler kontrol paneli gibi kullanılabiliyor.

Adım Adım Tasker Sahnesi Eklemek

İlk olarak Tasker uygulamasını açıp sahne sekmesine geçin

Zaten hazır bir sahne göreceksiniz ve kullanabilirsiniz ama önerimiz yeni oluşturmanız

Artı sembolüne basıp yeni ekleyin ve ad verin

Ekran üstünde dikdörtgen seçili alan gelecek ve üstteki satırda boyutu yazacak

Kenarında tıklayıp çekere boyutunu ayarlayın, otomatik olarak merkeze hizalanacak

İşiniz bitince sağ alttaki büyütece tıklayın, artık nesne düzenleme modu gelecek

Alttan artıya tıklayıp yeni bir nesne eklemeye başlayın

Listede epey seçenek var. Butonlar ve metinler anlaşılır ama WebView ile internet sayfası ya da harita gömmek ilgi çekici gelebilir. İlk olarak slider kaydırması seçiyoruz

Adını uygun biçimde değiştirip ses ayar kaydırması haline getireceğiz

Hizalama yatay olsun ve boyutu şimdilik aynen kalsın

Etiket sembolü kısmından ses medya seçin ve bu sayede sesin mevcut durumuna göre ayarlanabilir olsun

Değiştirirken ekranda göster seçerseniz anında yansıtmış olur

Geri butonuna basın ve kaydedip sahne tasarımına geri dönün

Eklediğiniz ses ayarının boyutunu istediğiniz şekilde düzenleyin

Tekrar üzerine tıklayıp düzenleyiciye girin

Üstten seçili değer sekmesine tıklayın

Bir görev atamışsanız istenen görevi gerçekleştirecek aksiyonu seçebilirsiniz. Yapmamışsanız o zaman alttan artı butonuna basıp yeni aksiyon ekleyin ve ses içinden medya ses seviyesi seçin.

Seviye sağındaki çakışan oklara tıklayıp %new_val seçin. Sistem geri butonuna basıp kaydedin.

Tasker Sahnesini Başlatmak

Özel pencerenizi çalışırken görmek istiyorsanız sahne kısmına geri dönün ve normal görevler sekmesine bakın. Artı butonuna basıp yeni görev ekleyin ve ad verin. Artıya basıp yeni aksiyon girin. Sahne seçin ve sahne göstere tıklayıp sağ alttaki büyütece basarak listeyi açın. Oluşturduğunuz sahneyi seçin. Kolayca overlay, bloklama ve tam ekran seçebilirsiniz. Geri butona basıp kaydedin ve çıkın. Artık sadece görev tetikleyiciyi seçmeniz gerekiyor. Ana ekrana görev için kısayol atabilirsiniz.





